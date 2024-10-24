Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NHẬP SỈ CHINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 - Số 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ, Data có sẵn.

- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.

- Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính.

- Lập báo giá cho khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được thông suốt.

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 28 tuổi đổ xuống.

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

- Không ngại gọi điện thoại chốt đơn.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được training đầy đủ.

- Có ý chí cầu tiến, chủ động và có ý thức trách nhiệm trong công việc.

Tại NHẬP SỈ CHINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 25 triệu đồng trở lên. Thu nhập cạnh tranh theo năng lực (lương cơ bản + thưởng kinh doanh), không giới hạn thu nhập.

- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn.

- Tăng lương, thăng tiến vị trí trưởng nhóm theo hiệu quả công tác theo quý.

- Nhân viên thử việc được đào tạo.

- Các hoạt động team building, du lịch, workout: Công ty hỗ trợ 100%.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Chính sách lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc.

- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHẬP SỈ CHINA

