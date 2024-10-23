Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1, đườngTrịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Tư vấn giới thiệu và bán ô tô Ford
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 24 đến 35 tuổi. Nam/ Nữ ưa nhìn
- Có Bằng Lái ô tô B1, hoặc B2
- Có kinh nghiệm kinh doanh bán ô tô, tài chính tín dụng ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, thích kinh doanh, đam mê ô tô
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn trung bình từ 35 triệu đến 50 triệu
- Lương cơ bản 20 triệu
- Lương thưởng sản phẩm bán xe từ 5 đến 10 triệu/xe
- Lương thưởng bán phụ kiện theo xe
- Lương thưởng bán bảo hiểm vật chất xe
- Lương thưởng khách hàng mua xe trả góp ngân hàng
- Phụ cấp tiền ăn trưa
- Thưởng lương tháng thứ 13
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
