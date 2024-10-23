Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, đườngTrịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

- Tìm kiếm khách hàng

- Chăm sóc khách hàng

- Tư vấn giới thiệu và bán ô tô Ford

- Tuổi từ 24 đến 35 tuổi. Nam/ Nữ ưa nhìn

- Có Bằng Lái ô tô B1, hoặc B2

- Có kinh nghiệm kinh doanh bán ô tô, tài chính tín dụng ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, thích kinh doanh, đam mê ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn trung bình từ 35 triệu đến 50 triệu

- Lương cơ bản 20 triệu

- Lương thưởng sản phẩm bán xe từ 5 đến 10 triệu/xe

- Lương thưởng bán phụ kiện theo xe

- Lương thưởng bán bảo hiểm vật chất xe

- Lương thưởng khách hàng mua xe trả góp ngân hàng

- Phụ cấp tiền ăn trưa

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ

