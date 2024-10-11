Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý và Tư Vấn Pháp Lý:

Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Soạn Thảo và Kiểm Tra Hợp Đồng:

Soạn thảo, kiểm tra và đàm phán các hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, và các văn bản pháp lý khác. Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của công ty trong mọi hợp đồng và thỏa thuận.

Soạn thảo, kiểm tra và đàm phán các hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, và các văn bản pháp lý khác.

Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của công ty trong mọi hợp đồng và thỏa thuận.

Giải Quyết Tranh Chấp:

Quản lý và giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Làm việc với các cơ quan nhà nước, tòa án và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi của công ty.

Quản lý và giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Làm việc với các cơ quan nhà nước, tòa án và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi của công ty.

Xây Dựng và Triển Khai Chính Sách Pháp Chế:

Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định nội bộ liên quan đến pháp chế và tuân thủ. Đào tạo nhân viên về các quy định pháp lý, chính sách công ty và các vấn đề tuân thủ.

Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định nội bộ liên quan đến pháp chế và tuân thủ.

Đào tạo nhân viên về các quy định pháp lý, chính sách công ty và các vấn đề tuân thủ.

Giám Sát Tuân Thủ:

Theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật mới, đảm bảo công ty luôn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành. Thực hiện kiểm tra và đánh giá tính tuân thủ của các phòng ban và hoạt động công ty.

Theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật mới, đảm bảo công ty luôn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá tính tuân thủ của các phòng ban và hoạt động công ty.

Quản Lý Nhóm Pháp Chế:

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ pháp chế, đảm bảo hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp. Phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong phòng pháp chế.

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ pháp chế, đảm bảo hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp.

Phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong phòng pháp chế.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ, độ tuổi từ 30-45 tuổi. Nam cao 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật Có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 lao động trở lên Chăm chỉ, tỉ mỉ, chủ động đề xuất, cải tiến quy trình Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản

Nam và Nữ, độ tuổi từ 30-45 tuổi. Nam cao 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật

Có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 lao động trở lên

Chăm chỉ, tỉ mỉ, chủ động đề xuất, cải tiến quy trình

Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc

Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30 - 40 triệu/tháng (Thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Lương: 30 - 40 triệu/tháng (Thỏa thuận phù hợp theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...).

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin