Tuyển Luật/Pháp lý Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Luật/Pháp lý Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Luật/Pháp lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT 01

- 07 KĐT AN Hưng, DƯơng Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản trị hoạt động pháp chế:
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động mảng Pháp chế trong công ty; Thiết kế hệ thống quản lý và cơ chế giám sát hoạt động Pháp chế toàn công ty. Cập nhật thay đổi pháp luật, tư vấn và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty các đề xuất/giải pháp khi có quy định mới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty; Tổ chức và quản lý triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý-tư vấn pháp lý cho các phòng ban chuyên môn trong hoạt động pháp lý phát sinh; Xây dựng và kiểm soát các hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan; Kiểm soát, tổ chức thực hiện hoặc chủ trì/tham gia soạn thảo mẫu biểu (hợp đồng, thỏa thuận, cam kết...) cần thiết cho các giao dịch thương mại. Đánh giá, thẩm định, giám sát về tính pháp lý đối với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi. Thẩm định tất cả các Hợp đồng, văn bản pháp lý của phòng ban ký kết với đối tác, tham gia thương lượng đàm phán hợp đồng, giao dịch với đối tác đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của công ty; Giám sát hệ thống, phát hiện rủi ro pháp lý tiềm ẩn và báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty;
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động mảng Pháp chế trong công ty; Thiết kế hệ thống quản lý và cơ chế giám sát hoạt động Pháp chế toàn công ty.
Cập nhật thay đổi pháp luật, tư vấn và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty các đề xuất/giải pháp khi có quy định mới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty;
Tổ chức và quản lý triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý-tư vấn pháp lý cho các phòng ban chuyên môn trong hoạt động pháp lý phát sinh;
Xây dựng và kiểm soát các hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan;
Kiểm soát, tổ chức thực hiện hoặc chủ trì/tham gia soạn thảo mẫu biểu (hợp đồng, thỏa thuận, cam kết...) cần thiết cho các giao dịch thương mại. Đánh giá, thẩm định, giám sát về tính pháp lý đối với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi.
Thẩm định tất cả các Hợp đồng, văn bản pháp lý của phòng ban ký kết với đối tác, tham gia thương lượng đàm phán hợp đồng, giao dịch với đối tác đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của công ty;
Giám sát hệ thống, phát hiện rủi ro pháp lý tiềm ẩn và báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty;
Công tác tố tụng pháp lý: Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tố tụng với tư cách Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong các vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện.
Công tác tố tụng pháp lý:
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển đội ngũ:
Chủ trì triển khai các hoạt động phổ biến, đào tạo nâng cao kiến thức pháp luật, hướng dẫn việc áp dụng, tuân thủ các quy định pháp luật cho Phòng/Ban/Chi nhánh liên quan trong Công ty. Tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo phát triển nhân sự Ban Pháp chế.
Chủ trì triển khai các hoạt động phổ biến, đào tạo nâng cao kiến thức pháp luật, hướng dẫn việc áp dụng, tuân thủ các quy định pháp luật cho Phòng/Ban/Chi nhánh liên quan trong Công ty.
Tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo phát triển nhân sự Ban Pháp chế.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật (Kinh tế/Thương mại/Kinh tế đối ngoại...). Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó Phòng(Ban) Pháp chế Doanh nghiệp, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại mô hình Tập đoàn, công ty đại chúng/niêm yết, có kinh nghiệm tư vấn pháp lý liên quan đến các giao dịch M&A...(Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Luật sư). Am hiểu hệ thống pháp lý doanh nghiệp. Khả năng định hướng giải pháp, kiểm soát rủi ro về các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp. Trách nhiệm cao, thẳng thắn và trung thực. Chịu được áp lực, sẵn sàng đi công tác. Kỹ năng tư vấn, đàm phán thuyết phục.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật (Kinh tế/Thương mại/Kinh tế đối ngoại...).
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó Phòng(Ban) Pháp chế Doanh nghiệp, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại mô hình Tập đoàn, công ty đại chúng/niêm yết, có kinh nghiệm tư vấn pháp lý liên quan đến các giao dịch M&A...(Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Luật sư).
Am hiểu hệ thống pháp lý doanh nghiệp.
Khả năng định hướng giải pháp, kiểm soát rủi ro về các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.
Trách nhiệm cao, thẳng thắn và trung thực.
Chịu được áp lực, sẵn sàng đi công tác.
Kỹ năng tư vấn, đàm phán thuyết phục.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30.00.000 - 45.000.000, Thưởng lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác. Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Được VIMID xây dựng một lộ trình công danh chi tiết. Được thăm khám sức khỏe định kỳ. Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,.... Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương. Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.
Thu nhập từ 30.00.000 - 45.000.000, Thưởng lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác.
Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
Được VIMID xây dựng một lộ trình công danh chi tiết.
Được thăm khám sức khỏe định kỳ.
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....
Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương.
Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ban-phap-che-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job216439
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH SƠN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Việt
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XTEST HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XTEST HÀ NỘI
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEOWTOPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEOWTOPIA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần điện tử 179
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Tổng công ty xây dựng Hà Nội
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Epic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Epic Group
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EASYMART
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU TBB
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D EZ VIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu EZ VIZ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm