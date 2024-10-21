Tuyển Luật/Pháp lý Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT 01 - 07 KĐT AN Hưng, DƯơng Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản trị hoạt động pháp chế:

Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động mảng Pháp chế trong công ty; Thiết kế hệ thống quản lý và cơ chế giám sát hoạt động Pháp chế toàn công ty. Cập nhật thay đổi pháp luật, tư vấn và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty các đề xuất/giải pháp khi có quy định mới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty; Tổ chức và quản lý triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý-tư vấn pháp lý cho các phòng ban chuyên môn trong hoạt động pháp lý phát sinh; Xây dựng và kiểm soát các hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan; Kiểm soát, tổ chức thực hiện hoặc chủ trì/tham gia soạn thảo mẫu biểu (hợp đồng, thỏa thuận, cam kết...) cần thiết cho các giao dịch thương mại. Đánh giá, thẩm định, giám sát về tính pháp lý đối với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi. Thẩm định tất cả các Hợp đồng, văn bản pháp lý của phòng ban ký kết với đối tác, tham gia thương lượng đàm phán hợp đồng, giao dịch với đối tác đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của công ty; Giám sát hệ thống, phát hiện rủi ro pháp lý tiềm ẩn và báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty;

Công tác tố tụng pháp lý: Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tố tụng với tư cách Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong các vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện.

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phát triển đội ngũ:

Chủ trì triển khai các hoạt động phổ biến, đào tạo nâng cao kiến thức pháp luật, hướng dẫn việc áp dụng, tuân thủ các quy định pháp luật cho Phòng/Ban/Chi nhánh liên quan trong Công ty. Tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo phát triển nhân sự Ban Pháp chế.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật (Kinh tế/Thương mại/Kinh tế đối ngoại...). Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trưởng/Phó Phòng(Ban) Pháp chế Doanh nghiệp, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại mô hình Tập đoàn, công ty đại chúng/niêm yết, có kinh nghiệm tư vấn pháp lý liên quan đến các giao dịch M&A...(Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Luật sư). Am hiểu hệ thống pháp lý doanh nghiệp. Khả năng định hướng giải pháp, kiểm soát rủi ro về các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp. Trách nhiệm cao, thẳng thắn và trung thực. Chịu được áp lực, sẵn sàng đi công tác. Kỹ năng tư vấn, đàm phán thuyết phục.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30.00.000 - 45.000.000, Thưởng lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác. Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Được VIMID xây dựng một lộ trình công danh chi tiết. Được thăm khám sức khỏe định kỳ. Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,.... Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương. Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.

Thu nhập từ 30.00.000 - 45.000.000, Thưởng lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác.

Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.

Được VIMID xây dựng một lộ trình công danh chi tiết.

Được thăm khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....

Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương.

Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

