Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý đội ngũ nhân viên trong bưu cục
- Tuyển Dụng nhân sự shipper theo yêu cầu của công ty
- Quản lý tài chính, xử lý các vấn đề phát sinh trong bưu cục
- Quản lý hàng hóa, kiểm soát hàng ngày
_ Chịu trách nhiệm báo cáo cho cấp trên về về các vấn đề vận hành của bưu cục

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop
- Có phương tiện đi lại
- Chăm chỉ nhiệt tình, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
- Biết tin học văn phòng
- Có bằng Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP : 8tr-12tr/ THÁNG.
- được Đóng BHXH
Ưu tiên hộ khẩu Gia nghĩa có lý lịch trong sạch
Có kinh nghiệm giao hàng trước đó càng tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà IDMC, số 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

