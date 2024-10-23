Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

- Quản lý đội ngũ nhân viên trong bưu cục

- Tuyển Dụng nhân sự shipper theo yêu cầu của công ty

- Quản lý tài chính, xử lý các vấn đề phát sinh trong bưu cục

- Quản lý hàng hóa, kiểm soát hàng ngày

_ Chịu trách nhiệm báo cáo cho cấp trên về về các vấn đề vận hành của bưu cục



- Có laptop

- Có phương tiện đi lại

- Chăm chỉ nhiệt tình, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm

- Biết tin học văn phòng

- Có bằng Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP : 8tr-12tr/ THÁNG.

- được Đóng BHXH

Ưu tiên hộ khẩu Gia nghĩa có lý lịch trong sạch

Có kinh nghiệm giao hàng trước đó càng tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM

