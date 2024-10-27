Tuyển Trưởng Bưu Cục thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Quản lý đội ngũ nhân viên trong bưu cục
- Tuyển Dụng nhân sự shipper theo yêu cầu của công ty
- Quản lý tài chính, xử lý các vấn đề phát sinh trong bưu cục
- Quản lý hàng hóa, kiểm soát hàng ngày
_ Chịu trách nhiệm báo cáo cho cấp trên về về các vấn đề vận hành của bưu cục
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop
- Có phương tiện đi lại
- Chăm chỉ nhiệt tình, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
- Biết tin học văn phòng
- Có bằng Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP : 8tr-12tr/ THÁNG.
- được Đóng BHXH
Ưu tiên hộ khẩu Gia nghĩa có lý lịch trong sạch
Có kinh nghiệm giao hàng trước đó càng tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM
