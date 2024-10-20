Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty TNHH Văn Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Bưu cục để đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh của Văn phòng Hà Nội, của Công ty. Theo dõi, giám sát, đánh giá dịch vụ giao nhận hàng, tác phong và thái độ làm việc của nhân viên tại bưu cục, thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi trong phạm quyền hạn được giao, hoặc đề xuất lên cấp trên khi cần thiết. Sắp xếp nhân sự làm việc tại Bưu cục hợp lý, tránh dư thừa, lãng phí Tổng hợp kết quả giao/nhận hàng trong ngày, gửi báo cáo cho quản lý Kiểm soát tiền quỹ Bưu cục, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, sử dụng đúng mục đích. Trực tiếp làm ĐNTT, theo dõi và báo cáo các khoản chi trong ngày cho Ban kiểm soát. Rà soát và tổng hợp bảng chấm công Tổng hợp lỗi vi phạm của nhân viên theo tháng, kèm theo đánh giá, đề xuất phương án xử lý Tham gia đánh giá năng lực nhân viên, đề xuất khen thưởng/kỷ luật; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự tại Bưu cục Hướng dẫn, đào tạo trực tiếp và kiểm tra nghiệp vụ của nhân viên để điều chỉnh kịp thời. Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, hướng dẫn nhân viên sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện, xử lý các công việc phát sinh. Báo cáo Trưởng/phó phòng khi có sự cố phát sinh để lên phương án xử lý kịp thời Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi công việc theo sự phân công, điều động của Trưởng/ phó phòng.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Bưu cục để đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh của Văn phòng Hà Nội, của Công ty.

Theo dõi, giám sát, đánh giá dịch vụ giao nhận hàng, tác phong và thái độ làm việc của nhân viên tại bưu cục, thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi trong phạm quyền hạn được giao, hoặc đề xuất lên cấp trên khi cần thiết.

Sắp xếp nhân sự làm việc tại Bưu cục hợp lý, tránh dư thừa, lãng phí

Tổng hợp kết quả giao/nhận hàng trong ngày, gửi báo cáo cho quản lý

Kiểm soát tiền quỹ Bưu cục, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, sử dụng đúng mục đích. Trực tiếp làm ĐNTT, theo dõi và báo cáo các khoản chi trong ngày cho Ban kiểm soát.

Rà soát và tổng hợp bảng chấm công

Tổng hợp lỗi vi phạm của nhân viên theo tháng, kèm theo đánh giá, đề xuất phương án xử lý

Tham gia đánh giá năng lực nhân viên, đề xuất khen thưởng/kỷ luật; bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự tại Bưu cục

Hướng dẫn, đào tạo trực tiếp và kiểm tra nghiệp vụ của nhân viên để điều chỉnh kịp thời.

Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, hướng dẫn nhân viên sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện, xử lý các công việc phát sinh.

Báo cáo Trưởng/phó phòng khi có sự cố phát sinh để lên phương án xử lý kịp thời

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi công việc theo sự phân công, điều động của Trưởng/ phó phòng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 19 - 40, Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên làm việc tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Bưu chính.

- Có khả năng làm việc độc lập,dưới áp lực cao

Tại Công ty TNHH Văn Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Đánh giá xét tăng lương định kỳ

- Du lịch hè, tiệc cuối năm

- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng, quý, năm, thưởng tháng lương thứ 13

- Tặng quà sinh nhật

- Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin