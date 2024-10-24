Tuyển Trưởng Nhóm Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Nhóm Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành KPI - chỉ tiêu kinh doanh)
Quản lý, điều hành mảng kinh doanh do mình phụ trách (MCC, USL) Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân nhằm phục vụ cho việc phát triển khách hàng. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán sản phẩm Tín dụng phù hợp (SPTD theo quy định của TGD RB trong từng thời kì) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao Tổ chức, triển khai kế hoạch kinh doanh của Nhóm bao gồm các đội ngũ bán hàng thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai hỗ trợ CBNV nhóm hoàn thành nhiệm vụ Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện và các cấp Lãnh đạo khác khi có yêu cầu (Bao gồm cả giải quyết khiếu nại với khách hàng, báo cáo Quản lý rủi ro..) thuộc thẩm quyền Các nhiệm vụ khác được giao
Quản lý, điều hành mảng kinh doanh do mình phụ trách (MCC, USL)
Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân nhằm phục vụ cho việc phát triển khách hàng.
Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán sản phẩm Tín dụng phù hợp (SPTD theo quy định của TGD RB trong từng thời kì) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao
Tổ chức, triển khai kế hoạch kinh doanh của Nhóm bao gồm các đội ngũ bán hàng thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai hỗ trợ CBNV nhóm hoàn thành nhiệm vụ
Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện và các cấp Lãnh đạo khác khi có yêu cầu (Bao gồm cả giải quyết khiếu nại với khách hàng, báo cáo Quản lý rủi ro..) thuộc thẩm quyền
Các nhiệm vụ khác được giao
2. Quản lý chất lượng dịch vụ
Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C...của MSB nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm Chịu trách nhiệm chỉ đạo/ trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng tại đơn vị Phối hợp với Cán bộ bán hàng và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng và yêu cầu của khách hàng kịp thời
Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C...của MSB nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm
Chịu trách nhiệm chỉ đạo/ trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng tại đơn vị
Phối hợp với Cán bộ bán hàng và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng và yêu cầu của khách hàng kịp thời
3. Quản lý tuân thủ & kiểm soát rủi ro
Quản lý tuân thủ của Đơn vị kinh doanh gồm: tỷ lệ FTR, tuân thủ SLAs, sử dụng & cập nhật công cụ bán hàng Tuân thủ đúng các quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình lãnh đạo cấp phê duyệt khi được thẩm quyền
Quản lý tuân thủ của Đơn vị kinh doanh gồm: tỷ lệ FTR, tuân thủ SLAs, sử dụng & cập nhật công cụ bán hàng
Tuân thủ đúng các quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình lãnh đạo cấp phê duyệt khi được thẩm quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
2. Kinh nghiệm
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, trong đó 3 năm kinh nghiệm về sản phẩm thẻ, vay tín chấp Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, trong đó 3 năm kinh nghiệm về sản phẩm thẻ, vay tín chấp
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

