Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực thi chiến lược C&B tổng thể cho công ty, bao gồm: chính sách lương thưởng phúc lợi, quản lý hiệu suất, quan hệ lao động, cơ cấu nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ, khung năng lực,...phù hợp với từng thời kỳ nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Quản lý ngân sách C&B và đảm bảo chi tiêu hiệu quả. Đánh giá hiệu quả của công tác C&B và đề xuất các cải tiến. Tham gia phát triển dự án phần mềm nhân sự. Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các bộ phận khác về các vấn đề liên quan đến C&B. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực C&B và ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương ở công ty có mô hình Tập đoàn. Có kinh nghiệm triển khai phần mềm nhân sự. Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm. Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các quy định liên quan đến C&B. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint. Power BI).

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng; Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13; Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành; Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân; Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc; Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....; Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30-17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

