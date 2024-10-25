Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
- Hà Nội: 521 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Quản lý và điều phối hoạt động của đội ngũ chăm sóc khách hàng
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn cao nhất
Phát triển và triển khai các chiến lược cải thiện trải nghiệm khách hàng
Xử lý các vấn đề phức tạp và khiếu nại của khách hàng
Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên trong nhóm
Tư vấn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi
Giải quyết khiếu nại qua kênh chat + điện thoại
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng
Liên hệ xác nhận lại đơn hàng
Giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại liên quan đến sản phẩm
Xử lý đánh giá
Gửi bù sản phẩm lỗi/thiếu
Trực hotline trong giờ hành chính
Hỗ trợ các bộ phận khác (Khi cần thiết)
Xử lý các cuộc gọi của shipper đi giao đơn
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống xuất sắc
Khả năng lãnh đạo và tạo động lực cho nhân viên
Thành thạo các công cụ quản lý dịch vụ khách hàng
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (excel, Word, google docs...)
Có khả năng làm việc độc lập/nhóm, chịu áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng
Có khả năng phân tích tình huống và đưa ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Mức thu nhập: Lương cứng: 9 - 12 triệu/tháng + Thưởng KPI (Thu nhập 16 - 18 triệu); Xét tăng lương 2 lần/năm.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (phụ cấp ăn tối nếu cần tăng ca)
Nghỉ phép: 12 ngày/1 năm + các ngày lễ khác theo quy định của luật lao động.
Chế độ nghỉ ngày đèn đỏ: 90 phút/ tháng;
Chế độ ăn nhẹ trong tháng: 150.000/tháng (quy đổi bằng đồ ăn nhẹ tại văn phòng);
Chế độ trà chiều: 60.000/tháng (quy đổi bằng đồ uống vào ngày trùng trong tháng);
Chế độ phụ cấp sinh nhật: 200.000 đồng (chi trả trong tháng sinh nhật);
Chế độ học tập: nhân sự được tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn – kỹ năng trong công việc và ngành nghề do công ty tổ chức. Hoặc nhân sự hoàn toàn có thể đề xuất các khóa học phục vụ cho công việc của bản thân, phòng ban và ngành nghề.
Chế độ thưởng lễ tết: Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 2/9, 30/4 1/5,...;
Các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN), các chế độ phúc lợi: theo quy định của Công ty. BHXH, BHYT, BHTN đóng sau thời gian thử việc
Chính sách mua hàng Lemonade cực ưu đãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
