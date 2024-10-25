Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 521 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động của đội ngũ chăm sóc khách hàng Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn cao nhất Phát triển và triển khai các chiến lược cải thiện trải nghiệm khách hàng Xử lý các vấn đề phức tạp và khiếu nại của khách hàng Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên trong nhóm Tư vấn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi Giải quyết khiếu nại qua kênh chat + điện thoại Hỗ trợ khách hàng đặt hàng Liên hệ xác nhận lại đơn hàng Giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại liên quan đến sản phẩm Xử lý đánh giá Gửi bù sản phẩm lỗi/thiếu Trực hotline trong giờ hành chính Hỗ trợ các bộ phận khác (Khi cần thiết) Xử lý các cuộc gọi của shipper đi giao đơn
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống xuất sắc Khả năng lãnh đạo và tạo động lực cho nhân viên Thành thạo các công cụ quản lý dịch vụ khách hàng Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (excel, Word, google docs...) Có khả năng làm việc độc lập/nhóm, chịu áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng Có khả năng phân tích tình huống và đưa ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Mức thu nhập: Lương cứng: 9 - 12 triệu/tháng + Thưởng KPI (Thu nhập 16 - 18 triệu); Xét tăng lương 2 lần/năm. Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (phụ cấp ăn tối nếu cần tăng ca) Nghỉ phép: 12 ngày/1 năm + các ngày lễ khác theo quy định của luật lao động. Chế độ nghỉ ngày đèn đỏ: 90 phút/ tháng; Chế độ ăn nhẹ trong tháng: 150.000/tháng (quy đổi bằng đồ ăn nhẹ tại văn phòng); Chế độ trà chiều: 60.000/tháng (quy đổi bằng đồ uống vào ngày trùng trong tháng); Chế độ phụ cấp sinh nhật: 200.000 đồng (chi trả trong tháng sinh nhật); Chế độ học tập: nhân sự được tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn – kỹ năng trong công việc và ngành nghề do công ty tổ chức. Hoặc nhân sự hoàn toàn có thể đề xuất các khóa học phục vụ cho công việc của bản thân, phòng ban và ngành nghề. Chế độ thưởng lễ tết: Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 2/9, 30/4 1/5,...; Các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN), các chế độ phúc lợi: theo quy định của Công ty. BHXH, BHYT, BHTN đóng sau thời gian thử việc Chính sách mua hàng Lemonade cực ưu đãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

