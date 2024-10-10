Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Lên kế hoạch nội dung cho thương hiệu, bao gồm nội dung cho website, blog, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.
- Quản lý và phân công công việc cho đội ngũ content, biên tập viên để sản xuất nội dung chất lượng cao liên quan đến sản phẩm của công ty
- Nghiên cứu và phân tích xu hướng, nhu cầu của người dùng để đề xuất các ý tưởng nội dung sáng tạo và phù hợp.
- Đảm bảo tính nhất quán, chất lượng và hiệu quả của nội dung trên tất cả các kênh truyền thông.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu suất của nội dung bằng các chỉ số KPI để trưởng phòng kịp thời điều chỉnh chiến lược.
- Hợp tác với các bộ phận khác media, thiết kế, ads để triển khai đồng bộ công việc vì mục tiêu chung của phòng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Văn học, hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực quản lý nội dung và chiến lược nội dung.
- Hiểu biết sâu rộng về xu hướng nội dung, các kỹ thuật sáng tạo nội dung và tối ưu hóa nội dung (SEO).
- Kỹ năng viết và biên tập xuất sắc, đam mê sáng tạo nội dung. - Khả năng quản lý đội ngũ, phân công công việc và đạt được mục tiêu đề ra.
- Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý nội dung và phân tích dữ liệu.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý dự án tốt.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành hàng sữa và lĩnh vực phát triển trí tuệ trẻ em là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-14 triệu + thưởng hiệu quả công việc theo cơ chế + hỗ trợ vé xe Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được tăng lương, thưởng tháng, quý, năm theo hiệu quả công việc. Review lương tối thiểu 1 lần/năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...) Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT2, Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ, Lê Văn Lương (Đối diện số 66 Lê Văn Lương - Nhà hàng Blue Lotus)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

