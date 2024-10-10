Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bibabo
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty TNHH Bibabo

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1/Lập kế hoạch và triển khai Content Performance:
Phối hợp cùng team Digital Marketing để xây dựng kế hoạch content chi tiết, bao gồm số lượng bài viết, media (ảnh, clip), landing page,... phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng để xác định insight và xu hướng content mới nhất. Phát triển và triển khai các chiến dịch content sáng tạo, hiệu quả trên đa kênh như website, mạng xã hội (Facebook, Google, TikTok,...), email marketing,... Theo dõi và phân tích hiệu quả content liên tục, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Phối hợp cùng team Digital Marketing để xây dựng kế hoạch content chi tiết, bao gồm số lượng bài viết, media (ảnh, clip), landing page,... phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng để xác định insight và xu hướng content mới nhất.
Phát triển và triển khai các chiến dịch content sáng tạo, hiệu quả trên đa kênh như website, mạng xã hội (Facebook, Google, TikTok,...), email marketing,...
Theo dõi và phân tích hiệu quả content liên tục, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
2/ Quản lý và phát triển đội ngũ Content:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực cho các thành viên trong team. Phân chia công việc, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ hoàn thành. Đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực cho các thành viên trong team.
Phân chia công việc, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ hoàn thành.
Đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên và đề xuất các biện pháp cải thiện.
3/ Sản xuất nội dung sáng tạo tăng tỉ lệ content win
Trực tiếp sản xuất & điều phối team sáng tạo các bài viết, media (ảnh, clip) chất lượng cao, thu hút khách hàng mục tiêu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm vị trí Trưởng Nhóm từ 1 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sản xuất content performance trong mảng khoá học / mỹ phẩm / đồ dùng mẹ bé... Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, ngữ văn hoặc các văn bằng tương đương liên quan đến biên tập, viết nội dung. Có kinh nghiệm làm video quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Youtube,... Tư duy Marketing và khả năng viết tốt, sáng tạo, nhanh nhẹn với các thông tin và xu hướng thị trường Biết sử dụng các công cụ Photoshop, Ladipage, Canva....là một điểm cộng Có laptop cá nhân.
Đã có kinh nghiệm làm vị trí Trưởng Nhóm từ 1 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sản xuất content performance trong mảng khoá học / mỹ phẩm / đồ dùng mẹ bé...
Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, ngữ văn hoặc các văn bằng tương đương liên quan đến biên tập, viết nội dung.
Có kinh nghiệm làm video quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Youtube,...
Tư duy Marketing và khả năng viết tốt, sáng tạo, nhanh nhẹn với các thông tin và xu hướng thị trường
Biết sử dụng các công cụ Photoshop, Ladipage, Canva....là một điểm cộng
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương xứng đang theo năng lực: 15-20 triệu/tháng, review ít nhất 1 lần/năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm Thưởng vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình. Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí: Trưa thứ 2, Trưa thứ 4, Trưa thứ 6 Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 09h00 -18h00, nghỉ trưa từ 12h-13h15 Địa điểm làm việc: Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Hưởng lương xứng đang theo năng lực: 15-20 triệu/tháng, review ít nhất 1 lần/năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức Review Công việc theo tiêu chuẩn 3P: 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm
Thưởng vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.
Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí: Trưa thứ 2, Trưa thứ 4, Trưa thứ 6
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 09h00 -18h00, nghỉ trưa từ 12h-13h15
Địa điểm làm việc: Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bibabo

Công ty TNHH Bibabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nôi: Tầng 4, tòa Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

