Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty CP Phần mềm MOR

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phối hợp với ban lãnh đạo công ty, phân tích nhu cầu đào tạo của từng bộ phận làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo năm cho công ty
Trực tiếp đứng lớp hoặc kết hợp với bên đối tác để tổ chức các buổi đào tạo nhân sự Là đầu mối làm việc với các đối tác cung cấp giải pháp đào tạo cho công ty Tìm kiếm, xây dựng và đào tạo đội ngũ Giảng viên nội bộ cho Công ty
Trực tiếp đứng lớp hoặc kết hợp với bên đối tác để tổ chức các buổi đào tạo nhân sự
Là đầu mối làm việc với các đối tác cung cấp giải pháp đào tạo cho công ty
Tìm kiếm, xây dựng và đào tạo đội ngũ Giảng viên nội bộ cho Công ty
Lên kế hoạch và triển khai tổ chức hoạt động các nhóm học tập
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông, tổ chức các các lớp học, các nhóm học tập trong công ty Tham gia kết hợp với team truyền thông duy trì các hoạt động học tập của công ty: workshop, bản tin học tập theo tháng, Udemy,...
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông, tổ chức các các lớp học, các nhóm học tập trong công ty
Tham gia kết hợp với team truyền thông duy trì các hoạt động học tập của công ty: workshop, bản tin học tập theo tháng, Udemy,...
Chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ các tài liệu đào tạo của công ty
Tham gia xây dựng và chuẩn hoá các tài liệu đào tạo lưu hành nội bộ công ty Tham gia kiểm tra, giám sát và cập nhật các tài liệu đào tạo lên hệ thống nội bộ của công ty
Tham gia xây dựng và chuẩn hoá các tài liệu đào tạo lưu hành nội bộ công ty
Tham gia kiểm tra, giám sát và cập nhật các tài liệu đào tạo lên hệ thống nội bộ của công ty
Đánh giá kết quả đào tạo và báo cáo với BLĐ công ty
Xây dựng team L&D theo kế hoạch của BLĐ công ty

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Kinh tế/ QTKD,... Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm L&D tại các công ty CNTT quy mô từ 200 nhân sự Có kinh nghiệm đứng lớp đào tạo và thuyết trình tốt Có kinh nghiệm xây dựng các bài giảng e-learning Tin học văn phòng thành thạo: word, excel,... Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công tác đào tạo. Kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm
Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Kinh tế/ QTKD,...
Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm L&D tại các công ty CNTT quy mô từ 200 nhân sự
Có kinh nghiệm đứng lớp đào tạo và thuyết trình tốt
Có kinh nghiệm xây dựng các bài giảng e-learning
Tin học văn phòng thành thạo: word, excel,...
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công tác đào tạo.
Kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: up to 20.000.000đ gross Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên.... Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care... Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care. Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...
Thu nhập khởi điểm: up to 20.000.000đ gross
Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-dao-tao-thu-nhap-toi-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job215352
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
5 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DACO
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINH PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINH PHÚ
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần CyStack Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần CyStack Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XNK & HẠ TẦNG THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH XNK & HẠ TẦNG THÁI PHONG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương AROVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương AROVA
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh TTT Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 12 USD TTT Corporation
900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm