Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty CP Phần mềm MOR
- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Phối hợp với ban lãnh đạo công ty, phân tích nhu cầu đào tạo của từng bộ phận làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo năm cho công ty
Trực tiếp đứng lớp hoặc kết hợp với bên đối tác để tổ chức các buổi đào tạo nhân sự Là đầu mối làm việc với các đối tác cung cấp giải pháp đào tạo cho công ty Tìm kiếm, xây dựng và đào tạo đội ngũ Giảng viên nội bộ cho Công ty
Lên kế hoạch và triển khai tổ chức hoạt động các nhóm học tập
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông, tổ chức các các lớp học, các nhóm học tập trong công ty Tham gia kết hợp với team truyền thông duy trì các hoạt động học tập của công ty: workshop, bản tin học tập theo tháng, Udemy,...
Chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ các tài liệu đào tạo của công ty
Tham gia xây dựng và chuẩn hoá các tài liệu đào tạo lưu hành nội bộ công ty Tham gia kiểm tra, giám sát và cập nhật các tài liệu đào tạo lên hệ thống nội bộ của công ty
Đánh giá kết quả đào tạo và báo cáo với BLĐ công ty
Xây dựng team L&D theo kế hoạch của BLĐ công ty
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Kinh tế/ QTKD,...
Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm L&D tại các công ty CNTT quy mô từ 200 nhân sự
Có kinh nghiệm đứng lớp đào tạo và thuyết trình tốt
Có kinh nghiệm xây dựng các bài giảng e-learning
Tin học văn phòng thành thạo: word, excel,...
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công tác đào tạo.
Kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khởi điểm: up to 20.000.000đ gross
Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
