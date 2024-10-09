Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Nét Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng M, Tòa A1 Topaz City, 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nhiệm vụ: Quản lý dịch vụ khách hàng trước, trong và sau bán hàng, đảm bảo các cam kết về chỉ số hài lòng, thời gian xử lý đơn hàng, chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời gia tăng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ của MARC.

Nhiệm vụ:

Phân công công việc và quản lý nhân sự team Customer Services, đảm bảo quá trình vận hành đơn hàng đa kênh đúng cam kết về chỉ số dịch vụ và mức độ hài lòng, đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo dõi và cập nhật dashboard real-time, kịp thời điều chỉnh hoạt động chăm sóc khách hàng và phân phối nhân sự để đảm bảo chỉ số tích cực trên các kênh. Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ của team Customer Services, can thiệp và xử lý kịp thời các tình huống cần thiết. Phối hợp với các bộ phận nội bộ (Kinh doanh, Kế toán, Marketing) và đối tác (Đơn vị vận chuyển, Đơn vị kho hàng) để đảm bảo quá trình vận hành đơn hàng diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Kinh doanh, Marketing, Thời trang hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí trưởng nhóm. Kỹ năng: Thành thạo sử dụng các hệ thống bán hàng như Haravan, Sapo, các kênh chăm sóc khách hàng (Facebook, Instagram), và các kênh vận chuyển, kho hàng như GHN, GHTK, TikiNOW. Có khả năng phân tích, báo cáo và quản lý nhóm.

Tại Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Nét Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 Mức lương: từ 15 – 18 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm, cùng với thưởng KPIs hàng tháng. Chính sách tăng lương: Được xét tăng lương hàng năm hoặc theo kỳ tùy tình hình kinh doanh. Ưu đãi mua hàng: Giảm giá 40% cho nhân viên khi mua sản phẩm của công ty. Phúc lợi khác: Thưởng lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13. Thử việc 2 tháng, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

