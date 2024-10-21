Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO
- Hà Nội: 1G Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng (FB + Tiktok);
- Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Phối hợp với ban PR, chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt của khách hàng với thương hiệu;
- Thiết lập ngân sách MKT, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.
- Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.
- Tuyển dụng và đào tạo các nhân sự từ cấp độ thực tập sinh tới cấp độ chuyên viên.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên: Ứng viên Nam. Độ tuổi từ 25-28 tuổi.
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Teamlead trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng; - Tham gia du lịch, team building định kỳ hằng năm; - Thời gian: 8h30 - 18h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
