Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1G Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng (FB + Tiktok);

- Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

- Phối hợp với ban PR, chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt của khách hàng với thương hiệu;

- Thiết lập ngân sách MKT, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

- Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.

- Tuyển dụng và đào tạo các nhân sự từ cấp độ thực tập sinh tới cấp độ chuyên viên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Ứng viên Nam. Độ tuổi từ 25-28 tuổi. - Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing. Có kiến thức về Digital Marketing cập nhập các xu hướng mới của ngành. - Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Teamlead trở lên. - Ưu tiên ứng viên đã trải nghiệm trong môi trường F&B. - Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, SEO, Email Marketing, Display Ads... - Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm. - Kỹ năng lập kế hoạch, tìm kiếm và phân tích thông tin.

- Ưu tiên: Ứng viên Nam. Độ tuổi từ 25-28 tuổi.

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Teamlead trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ + Thưởng theo doanh số. - Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần. - Được hưởng đầy đủ các phúc lợi như lương thưởng phù hợp với năng lực, chính sách nghỉ phép theo năm, tiền sinh nhật, Lễ, Tết, ...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng; - Tham gia du lịch, team building định kỳ hằng năm; - Thời gian: 8h30 - 18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LÀO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin