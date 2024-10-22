Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A4

- BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào bàn bạc và trao đổi để đưa ra và thống nhất chiến lược và kế hoạch thực thi chiến lược của công ty cùng với Ban Giám Đốc Xây dựng và quản trị hệ thống marketing và truyền thông đa kênh cho Công ty. Xây dựng kế hoạch Nội dung marketing ngắn hạn, dài hạn phù hợp mục tiêu kinh doanh theo từng giai đoạn trên các kênh online fanpage, youtube, tiktok, website,... Chịu trách nhiệm việc tạo, quản lý và phát triển các hoạt động marketing trên facebook, forum, social sites... quảng cáo google, youtube, facebook ads Xây dựng và Quản trị hệ thống kênh Mạng Xã Hội (Fanpage/ Forum...). Theo dõi và đánh giá và phân tích hiệu quả các hoạt động, các kênh online. Đẩy các từ khóa lên trang đầu của công cụ tìm kiếm. Phối hợp triển khai nội dung trên trang Fanpage. Đề xuất, định hướng và thực hiện phát triển sản phẩm phù hợp từng giai đoạn. Nghiên cứu hành vi của khách hàng, phương tiện truyền thông trực tuyến và môi trường để cung cấp những hiểu biết thường xuyên và tư vấn chiến lược hiệu quả đến Ban Giám Đốc. Lên ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo online... Tham mưu cho BGĐ về chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu; Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng và BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có Laptop cá nhân. Hiểu rõ các công cụ marketing, các công cụ truyền thông online và các công việc của trưởng phòng marketing. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt Kỹ năng tổ chức và giám sát thực hiện công việc, làm việc độc lập Khả năng lập kế hoạch kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, phân tích cạnh tranh.
Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, deal theo năng lực. Làm việc trong môi trường năng động, minh bạch, công bằng và cơ chế thăng tiến rõ ràng Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng quý & lương tháng 13 theo kết quả công việc. Hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...). Được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp và khả năng của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

