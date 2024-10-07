Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33A Trường Sơn, Phường 04, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra và theo dõi công nợ khi KH thanh toán Kiểm tra Form thanh toán, hóa đơn của bộ phận làm cơ sở theo dõi công nợ phải trả, phải thu. Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả với khách hàng Quản lý, kiểm soát theo dõi tất cả các KH phát sinh trong nhóm Lên kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn, theo đúng kế hoạch do các bộ phận yêu cầu và được duyệt. Báo cáo doanh thu, công nợ phải thu cho trưởng bộ phận, khách hàng Tiếp nhận, chủ động liên hệ với bộ phận CS để nhận thông tin báo giá, hợp đồng của những KH mới Báo cáo sản lượng, chi phí, doanh thu, chi hộ, hoa hồng, công nợ khó đòi, pending... từng tháng Giải trình và báo cáo về những khoảng nợ xấu, nợ khó đòi Chủ động đốc thúc các khoản nợ quá hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao; Có khả năng quản lý nhóm tầm 4-5 người; Kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt; Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc; Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán; Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên; Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word;

Tại Công ty CP Minh Phương Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Minh Phương Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.