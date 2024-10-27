Tuyển Trưởng Nhóm Kho Vận thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 212 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tổng hợp số liệu xuất nhập tồn hàng hóa, lập báo cáo biến động hàng hóa hàng ngày cho Trưởng phòng kho vận

-Theo dõi tình hình sử dụng vật tư (tem chống hàng giả, nhãn phụ, túi, vỏ thùng, băng dính, xốp hơi,..).

- Làm việc với đơn vị vận chuyển (Viettel Post), đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian quy định, chất lượng hàng hóa đảm bảo (thùng hàng nguyên vẹn, không móp méo..).

- Làm việc với các cửa hàng về tình trạng hàng hóa, tiến độ giao hàng, thông tin nhận hàng..

- Phân công công việc cho nhân viên:

+ Thực hiện việc nhập, xuất hàng theo quy định của công ty.

+ Thực hiện việc kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ hàng tháng.

+ Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng loại, số lô, hạn sử dụng, số lượng,.. đảm bảo hàng hóa luôn ở trạng thái tốt, đúng theo quy định của công ty.

+ Tuân thủ nội quy lao động, nội quy PCCC, các quy định, quy chế của Công ty tại kho hàng. vận chuyển đúng thời gian quy định, chất lượng hàng hóa đảm bảo (thùng hàng nguyên vẹn, không móp méo..)

- Thực hiện theo chỉ đạo của quản lý cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Công ty bán lẻ)

- Sử dụng thành thạo kĩ năng tin học văn phòng và phần mềm bán hàng/quản lý kho liên quan

- Kỹ năng sắp xếp và điều phối công việc hiệu quả

- Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 vnđ – 13.000.000 vnđ (Deal lương dựa vào kinh nghiệm, năng lực làm việc)

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty

+ Thưởng Lễ Tết, quà tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên,...

+ Chế độ Công đoàn đầy đủ: hiếu hỉ, ốm đau, thăm hỏi người thân CBNV,...

+ Tham quan du lịch 1 lần/năm

+ Ưu đãi khi mua hàng nội bộ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

