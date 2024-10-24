Tuyển Trưởng Nhóm Kiểm Thử thu nhập 25 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

– Tham gia rà soát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu về mục tiêu của dự án, cung cấp các thông tin đầu vào làm cơ sở để kiểm thử và dự kiến về các hoạt động kiểm thử cần có.

– Tham gia vào các buổi họp với đối tác đảm bảo đối tác có thể chuyển giao sản phẩm một cách hiệu quả nhất.

– Xây dựng kế hoạch kiểm thử, và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử.

– Hỗ trợ về việc lên kế hoạch, xây dựng và kiểm soát các môi trường kiểm thử.

– Xây dựng các kịch bản kiểm thử và ưu tiên các hoạt động kiểm thử

– Triển khai các kịch bản kiểm thử, kiểm thử về hiệu năng vận hành và báo cáo về các lỗi phát sinh, định nghĩa mức độ ưu tiên của mỗi lỗi.

– Chuẩn bị báo cáo liên quan đến việc kiểm thử phần mềm.

– Đảm bảo việc kiểm thử được thực hiện tuân thủ theo các chuẩn và thủ tục kiểm thử.

– Nghiên cứu tài liệu dự án cùng project team leader và thành viên dự án

– Phân bổ công việc trong nhóm test, review testcase và chất lượng test của tester

– Đào tạo và hướng dẫn các bạn junior tester

Yêu Cầu Công Việc

- Có từ 5 năm kinh nghiệm Test Lead trở lên – Có khả năng xây dựng test design, test strategy và tổng hợp test report – Có Kinh nghiệm test API, test giả lập, test DB – Có kinh nghiệm test mobile cho các sản phẩm Fintech như Ví điện tử, Cổng thanh toán hoặc các hệ thống tích hợp liên quan tới tài chính, banking là một lợi thế

Có từ 5 năm kinh nghiệm Test Lead trở lên

Quyền Lợi

– Được cung cấp thiết bị làm việc

– Mức lương cạnh tranh.

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

– Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.

– Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết

– Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

– Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.

– Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

– Có cơ hội thăng tiến

– Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước Ngoài

– Có cơ hội công tác nước Ngoài

– Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

