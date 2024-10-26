Tuyển Trưởng Nhóm Kỹ Thuật thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc

- Quản lý toàn bộ nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc kỹ thuật thuộc miền được giao

- Lập kế hoạch, tổ chức phân công nhân viên kỹ thuật thực hiện các công việc kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm phòng kỹ thuật

- Giám sát nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc kỹ thuật được giao

- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc

- Thực hiện việc tính giá các dịch vụ kỹ thuật báo cáo CEO

- Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng cho CEO, CTO (khi có yêu cầu)

- Tham mưu cho CEO, CTO trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật, chiến lược CSKH thuộc miền mình quản lý

- Tham gia quá trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên kỹ thuật

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CEO, CTO

- Chịu trách nhiệm trước CEO, CTO về các quyết định của mình liên quan đến các vấn đề kỹ thuật

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Tuổi: từ 1992 trở lên

- Ưu tiên kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương TBYT (quản lý, lắp đặt/sửa chữa/bảo trì/bảo dưỡng máy xét nghiệm/siêu âm)

- Trình độ tốt nghiệp: Trung cấp trở lên: Chuyên ngành Điện tử y sinh/điện, điện tử/ điện tử viễn thông/ tự động hóa, cơ khí,...

- Trình độ tiếng Anh: căn bản, đọc, dịch, hiểu tài liệu kỹ thuật

- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thể đi công tác.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chính xác

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương : 15-20 triệu (trao đổi khi phỏng vấn) + Phụ cấp: điện thoại 200k/tháng + ăn trưa 500k/tháng + Trách nhiệm

- Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

