Tuyển Trưởng Nhóm Kỹ Thuật thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Newskyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý toàn bộ nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc kỹ thuật thuộc miền được giao
- Lập kế hoạch, tổ chức phân công nhân viên kỹ thuật thực hiện các công việc kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm phòng kỹ thuật
- Giám sát nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc kỹ thuật được giao
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc
- Thực hiện việc tính giá các dịch vụ kỹ thuật báo cáo CEO
- Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng cho CEO, CTO (khi có yêu cầu)
- Tham mưu cho CEO, CTO trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật, chiến lược CSKH thuộc miền mình quản lý
- Tham gia quá trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên kỹ thuật
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CEO, CTO
- Chịu trách nhiệm trước CEO, CTO về các quyết định của mình liên quan đến các vấn đề kỹ thuật

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tuổi: từ 1992 trở lên
- Ưu tiên kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương TBYT (quản lý, lắp đặt/sửa chữa/bảo trì/bảo dưỡng máy xét nghiệm/siêu âm)
- Trình độ tốt nghiệp: Trung cấp trở lên: Chuyên ngành Điện tử y sinh/điện, điện tử/ điện tử viễn thông/ tự động hóa, cơ khí,...
- Trình độ tiếng Anh: căn bản, đọc, dịch, hiểu tài liệu kỹ thuật
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thể đi công tác.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chính xác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 15-20 triệu (trao đổi khi phỏng vấn) + Phụ cấp: điện thoại 200k/tháng + ăn trưa 500k/tháng + Trách nhiệm
- Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà Newskyline, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

