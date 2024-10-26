Tuyển Trưởng Nhóm Kỹ Thuật thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Newskyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Quản lý toàn bộ nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc kỹ thuật thuộc miền được giao
- Lập kế hoạch, tổ chức phân công nhân viên kỹ thuật thực hiện các công việc kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm phòng kỹ thuật
- Giám sát nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc kỹ thuật được giao
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật thực hiện công việc
- Thực hiện việc tính giá các dịch vụ kỹ thuật báo cáo CEO
- Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng cho CEO, CTO (khi có yêu cầu)
- Tham mưu cho CEO, CTO trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật, chiến lược CSKH thuộc miền mình quản lý
- Tham gia quá trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên kỹ thuật
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CEO, CTO
- Chịu trách nhiệm trước CEO, CTO về các quyết định của mình liên quan đến các vấn đề kỹ thuật
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: từ 1992 trở lên
- Ưu tiên kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương TBYT (quản lý, lắp đặt/sửa chữa/bảo trì/bảo dưỡng máy xét nghiệm/siêu âm)
- Trình độ tốt nghiệp: Trung cấp trở lên: Chuyên ngành Điện tử y sinh/điện, điện tử/ điện tử viễn thông/ tự động hóa, cơ khí,...
- Trình độ tiếng Anh: căn bản, đọc, dịch, hiểu tài liệu kỹ thuật
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thể đi công tác.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chính xác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
