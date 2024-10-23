Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ, sản phẩm làm đẹp Hỗ trợ nhân viên hoàn thành chỉ tiêu công việc. Đảm bảo quy trình thực hiện liệu trình chăm sóc da cho khách hàng. Chăm sóc khách hàng sau bán

Nữ từ 25 tuổi trở lên; tốt nghiệp Trung cấp (Ưu tiên các ứng viên có bằng cấp/chứng chỉ tay nghề chăm sóc da).

Đã có kinh nghiệm quản lý nhóm nhỏ (4-5 người)

Yêu thích ngành làm đẹp, tư vấn hoặc bán hàng;

Ngoại hình ổn, da mặt ít khuyết điểm;

Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

Khả năng tư vấn tốt, xử lý vấn đề khéo léo.

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 tr - 25 tr/ tháng (Lương cứng 8 triệu + Thưởng doanh số).

Được đào tạo và nâng cao tay nghề liên tục.

Có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập không giới hạn.

Ký hợp đồng chính thức và tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

