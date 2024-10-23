Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Venesa
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 752 Quang Trung, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ, sản phẩm làm đẹp
Hỗ trợ nhân viên hoàn thành chỉ tiêu công việc.
Đảm bảo quy trình thực hiện liệu trình chăm sóc da cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 25 tuổi trở lên; tốt nghiệp Trung cấp (Ưu tiên các ứng viên có bằng cấp/chứng chỉ tay nghề chăm sóc da).
Đã có kinh nghiệm quản lý nhóm nhỏ (4-5 người)
Yêu thích ngành làm đẹp, tư vấn hoặc bán hàng;
Ngoại hình ổn, da mặt ít khuyết điểm;
Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Khả năng tư vấn tốt, xử lý vấn đề khéo léo.
Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 tr - 25 tr/ tháng (Lương cứng 8 triệu + Thưởng doanh số).
Được đào tạo và nâng cao tay nghề liên tục.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập không giới hạn.
Ký hợp đồng chính thức và tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
