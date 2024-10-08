Tuyển Điện tử viễn thông Công ty cổ phần VIFACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 – 115 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên thiết kế tủ điện, thiết kế hệ năng lượng mặt trời dân dụng và công nghiệp. Bốc khối lượng vật tư theo thiết kế. Giám sát công trình, giám sát nhân công. Kiểm tra chất lượng hàng hóa tại xưởng. Làm việc với khách hàng trong các dự án lắp đặt, thi công. Nhận công việc từ lãnh đạo, lên kế hoạch triển khai & báo cáo tiến độ theo yêu cầu. Phân công công việc, điều phối tiến độ làm việc cho nhân viên cấp dưới. Làm báo cáo công việc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện dân dụng hoặc các ngành tương đương.

• Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và phân công công việc.

• Đam mê công việc về Kỹ thuật.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Sử dụng thành thạo AutoCAD và các phần mềm thiết kế khác.

• Kinh nghiệm 3 năm làm việc tại vị trí ứng tuyển.

• Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần VIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. • Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

• Phụ cấp công tác và thưởng hoàn thành dự án trước hạn. • Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. • Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định. • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VIFACO

