Tuyển Điện tử viễn thông Công ty cổ phần VIFACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty cổ phần VIFACO
- Hồ Chí Minh: 113 – 115 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên thiết kế tủ điện, thiết kế hệ năng lượng mặt trời dân dụng và công nghiệp.
Bốc khối lượng vật tư theo thiết kế.
Giám sát công trình, giám sát nhân công.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa tại xưởng.
Làm việc với khách hàng trong các dự án lắp đặt, thi công.
Nhận công việc từ lãnh đạo, lên kế hoạch triển khai & báo cáo tiến độ theo yêu cầu.
Phân công công việc, điều phối tiến độ làm việc cho nhân viên cấp dưới.
Làm báo cáo công việc định kỳ.
Lên thiết kế tủ điện, thiết kế hệ năng lượng mặt trời dân dụng và công nghiệp.
Bốc khối lượng vật tư theo thiết kế.
Giám sát công trình, giám sát nhân công.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa tại xưởng.
Làm việc với khách hàng trong các dự án lắp đặt, thi công.
Nhận công việc từ lãnh đạo, lên kế hoạch triển khai & báo cáo tiến độ theo yêu cầu.
Phân công công việc, điều phối tiến độ làm việc cho nhân viên cấp dưới.
Làm báo cáo công việc định kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và phân công công việc.
• Đam mê công việc về Kỹ thuật.
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Sử dụng thành thạo AutoCAD và các phần mềm thiết kế khác.
• Kinh nghiệm 3 năm làm việc tại vị trí ứng tuyển.
• Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần VIFACO Thì Được Hưởng Những Gì
• Phụ cấp công tác và thưởng hoàn thành dự án trước hạn. • Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. • Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định. • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VIFACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI