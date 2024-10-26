Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, xây dựng kiến trúc thiết kế hệ thống theo yêu cầu của dự án Phân chia task cho các thành viên, theo dõi và review các task về mặt hiệu suất cũng như deadline đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả Tham gia dựng base, code trực tiếp, review code để đảm bảo tiến độ và chất lượng Trao đổi trực tiếp với các bên như BA, các bên tích hợp để đảm bảo tiến độ dự án Tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa nguồn lực phát triển
Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, xây dựng kiến trúc thiết kế hệ thống theo yêu cầu của dự án
Phân chia task cho các thành viên, theo dõi và review các task về mặt hiệu suất cũng như deadline đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả
Tham gia dựng base, code trực tiếp, review code để đảm bảo tiến độ và chất lượng
Trao đổi trực tiếp với các bên như BA, các bên tích hợp để đảm bảo tiến độ dự án
Tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa nguồn lực phát triển

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Java thành thạo Java Core, các framework Java như EE, Spring, Hibernate ... và một số design pattern thông dụng Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ... Hiểu biết sâu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL/PostgreSQL, MongoDB Hiểu biết về bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu Có kiến thức tốt về các hệ thống phục vụ lượng khách hàng lớn là một lợi thế Ưu tiên có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, logistics, có kinh nghiệm triển khai hệ thống lên Host
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Java thành thạo Java Core, các framework Java như EE, Spring, Hibernate ... và một số design pattern thông dụng
Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ...
Hiểu biết sâu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL/PostgreSQL, MongoDB
Hiểu biết về bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu
Có kiến thức tốt về các hệ thống phục vụ lượng khách hàng lớn là một lợi thế
Ưu tiên có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, logistics, có kinh nghiệm triển khai hệ thống lên Host

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: Thoả thuận upto 45 triệu đồng
- Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ, 2 lần/năm (định kỳ tháng 6 và tháng 12 hàng năm);
- Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;
- Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;
- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ..
- Chế độ thâm niên và có thành tích tốt;
- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
- Đội ngũ phát triển tài năng, giàu kinh nghiệm;
- Làm việc với các đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100 Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

