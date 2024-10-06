Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
IT phần mềm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Trưởng nhóm phát triển phần mềm
Trưởng nhóm phát triển phần mềm
Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm và quản lý công việc trong đội ngũ
Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng phòng và lên kế hoạch triển khai
Tuân thủ quy trình phát triển đảm bảo chất lượng đầu ra
Báo cáo tiến độ định kỳ cho quản lý
Nghiên cứu các công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của dự án
Bảo trì vận hành, nâng cấp các hệ thống đã có
Các sản phẩm phát triển trên nhiều nền tảng bao gồm cả blockchain
Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm và quản lý công việc trong đội ngũ
Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng phòng và lên kế hoạch triển khai
Tuân thủ quy trình phát triển đảm bảo chất lượng đầu ra
Báo cáo tiến độ định kỳ cho quản lý
Nghiên cứu các công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của dự án
Bảo trì vận hành, nâng cấp các hệ thống đã có
Các sản phẩm phát triển trên nhiều nền tảng bao gồm cả blockchain

Được đào tạo về chuyên ngành công nghệ thông tin
Làm việc trong lĩnh vực phần mềm tối thiểu 2 năm
Ưu tiên Làm việc với công nghệ liên quan đến blockchain tối thiểu 1 năm
Hiểu biết và nắm vững các kỹ thuật lập trình
Khả năng học hỏi công nghệ mới tốt, tư duy logic tốt
Không ngại thử thách về công viêc mới.
Tinh thần học hỏi và chủ động trong công việc
Ngôn ngữ yêu cầu: Html, js, nodejs, python
Cơ sở dữ liệu: MSSQL, Mongo
Làm việc được với các server Window và Linux
Sử dụng tốt các công cụ quản lý code và quản lý công việc như: git, trello, jira
Kỹ năng làm việc nhóm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn 5sao.
Khả năng phát triển bản thân không giới hạn
Hỗ trợ máy tính làm việc
Cơ hội tiếp xúc với các nghiệp vụ tài chính
Triển khai các sản phẩm cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 210, Tầng 02, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

