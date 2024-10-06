Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST
- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Trưởng nhóm phát triển phần mềm
Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm và quản lý công việc trong đội ngũ Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng phòng và lên kế hoạch triển khai Tuân thủ quy trình phát triển đảm bảo chất lượng đầu ra Báo cáo tiến độ định kỳ cho quản lý Nghiên cứu các công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của dự án Bảo trì vận hành, nâng cấp các hệ thống đã có Các sản phẩm phát triển trên nhiều nền tảng bao gồm cả blockchain
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc trong lĩnh vực phần mềm tối thiểu 2 năm
Ưu tiên Làm việc với công nghệ liên quan đến blockchain tối thiểu 1 năm
Hiểu biết và nắm vững các kỹ thuật lập trình
Khả năng học hỏi công nghệ mới tốt, tư duy logic tốt
Không ngại thử thách về công viêc mới.
Tinh thần học hỏi và chủ động trong công việc
Ngôn ngữ yêu cầu: Html, js, nodejs, python
Cơ sở dữ liệu: MSSQL, Mongo
Làm việc được với các server Window và Linux
Sử dụng tốt các công cụ quản lý code và quản lý công việc như: git, trello, jira
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST Thì Được Hưởng Những Gì
Khả năng phát triển bản thân không giới hạn
Hỗ trợ máy tính làm việc
Cơ hội tiếp xúc với các nghiệp vụ tài chính
Triển khai các sản phẩm cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
