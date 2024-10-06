Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Trưởng nhóm phát triển phần mềm

Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm và quản lý công việc trong đội ngũ Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng phòng và lên kế hoạch triển khai Tuân thủ quy trình phát triển đảm bảo chất lượng đầu ra Báo cáo tiến độ định kỳ cho quản lý Nghiên cứu các công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của dự án Bảo trì vận hành, nâng cấp các hệ thống đã có Các sản phẩm phát triển trên nhiều nền tảng bao gồm cả blockchain

Chịu trách nhiệm phát triển phần mềm và quản lý công việc trong đội ngũ

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng phòng và lên kế hoạch triển khai

Tuân thủ quy trình phát triển đảm bảo chất lượng đầu ra

Báo cáo tiến độ định kỳ cho quản lý

Nghiên cứu các công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của dự án

Bảo trì vận hành, nâng cấp các hệ thống đã có

Các sản phẩm phát triển trên nhiều nền tảng bao gồm cả blockchain

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Được đào tạo về chuyên ngành công nghệ thông tin

Làm việc trong lĩnh vực phần mềm tối thiểu 2 năm

Ưu tiên Làm việc với công nghệ liên quan đến blockchain tối thiểu 1 năm

Hiểu biết và nắm vững các kỹ thuật lập trình

Khả năng học hỏi công nghệ mới tốt, tư duy logic tốt

Không ngại thử thách về công viêc mới.

Tinh thần học hỏi và chủ động trong công việc

Ngôn ngữ yêu cầu: Html, js, nodejs, python

Cơ sở dữ liệu: MSSQL, Mongo

Làm việc được với các server Window và Linux

Sử dụng tốt các công cụ quản lý code và quản lý công việc như: git, trello, jira

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn 5sao.

Khả năng phát triển bản thân không giới hạn

Hỗ trợ máy tính làm việc

Cơ hội tiếp xúc với các nghiệp vụ tài chính

Triển khai các sản phẩm cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin