Tuyển Trưởng Nhóm Nhân Sự thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Tuyển dụng để thay thế, bổ sung, mở rộng phòng kinh doanh (các phòng ban khác) của Công ty.
Tham gia tuyển dụng và đào tạo sơ cấp sau tuyển dụng.
Thực hiện đủ KPI về tuyển dụng: CV, interview, thử việc....
Báo cáo, đề xuất các chính sách tuyển dụng mới, hiệu quả để đạt được mục tiêu mở rộng quy mô nhân sự theo định hướng.
Lập kế hoạch tuyển dụng, kênh tuyển dụng và ngân sách phục vụ plan tuyển dụng cho công ty.
Soạn thảo Hợp đồng lao động.
Thực hiện công việc theo yêu cầu của trưởng phòng.
Kết nối triển khai, theo dõi, báo cáo các đầu việc với các phòng ban khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự. Ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển dụng và có kinh nghiệm quản trị nhóm 3-5 người
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
Ứng viên có mục tiêu mong muốn phát triển bản thân lên vị trí trưởng phòng nhân sự..)
Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và thuyết trình tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, nhạy bén.
Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000/ tháng + Thưởng KPI.
Các chính sách thưởng ngày lễ 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10, tết dương lịch.
Lương tháng 13 theo quy định.
Được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định.
Đi du lịch cùng công ty mỗi năm 1 lần và các chương trình gắn kết.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khoá học cải thiện kỹ năng, chuyên môn,... tăng năng suất làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu

Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Châu Âu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

