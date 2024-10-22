Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty CP dược phẩm Sakura
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP dược phẩm Sakura

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Xác định mục tiêu hoạt động của team cho từng giai đoạn và xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đó.
- Xây dựng cơ cấu định biên nhân sự của team phụ trách.
- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động bán hàng của team.
- Trực tiếp phân công, chỉ đạo, quản lý, đào tạo, hướng dẫn, đánh giá và giám sát các công việc, tính tuân thủ của CBCNV trong team phụ trách.
- Tham gia tuyển dụng các vị trí thuộc team.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động, hiệu quả của team.
- Nghiên cứu insight khách hàng để xây dựng phương án bán hàng, kịch bản phù hợp, hiệu quả
- Tiếp nhận data nóng từ bộ phận Marketing. Liên hệ với khách hàng để tư vấn cho họ về sản phẩm mà họ đang quan tâm.Tiếp nhận các thông tin của khách hàng để lên đơn hàng cho khách hàng. Và nhập thông tin của khách vào phần mềm nội bộ.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

"Cao đẳng trở lên Sử dụng thành thạo vi tính Văn phòng." "Kỹ năng lãnh đạo nhân viên, từng quản lí team sale 5-6 nhân sự Kỹ năng lập kế hoạch. Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo. Kỹ năng giao tiếp tốt." "Ít nhất 1 năm có kinh nghiệm ở vị trí sale, telesale Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương."
"Cao đẳng trở lên
Sử dụng thành thạo vi tính Văn phòng."
"Kỹ năng lãnh đạo nhân viên, từng quản lí team sale 5-6 nhân sự
Kỹ năng lập kế hoạch.
Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp tốt."
"Ít nhất 1 năm có kinh nghiệm ở vị trí sale, telesale
Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương."

Tại Công ty CP dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ cấu thu nhập được hưởng: Lương cứng (9.000.000 - 10.000.000 đồng (không phụ thuộc doanh số)) + % hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp, (Thu nhập từ 15.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng).
Cơ cấu thu nhập được hưởng: Lương cứng (9.000.000 - 10.000.000 đồng (không phụ thuộc doanh số)) + % hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp, (Thu nhập từ 15.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng
- Lộ trình thăng tiến lên rõ ràng, không giới hạn về thời gian, đánh giá qua hiệu quả công việc -> Thăng tiến lên làm Phó Giám đốc chi nhánh (Khởi nghiệp riêng).
- Được tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, kỹ năng định kỳ hàng tuần.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường trẻ chung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP dược phẩm Sakura

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP dược phẩm Sakura

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

