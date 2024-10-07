Tuyển Trưởng Nhóm Sale thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84 Nguyễn Trãi, phường 3, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Thực hiện hoạt động bán hàng và quản lý dữ liệu bán hàng. - Quản lý và triển khai KPI cho tất cả hoạt động trực tuyến liên quan đến thu hút lưu lượng truy cập, chiến dịch bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, thử nghiệm A/B và báo cáo. - Phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược nhằm đạt hiệu suất cao nhất. - Quản lý và chịu trách nhiệm giám sát, đào tạo đội ngũ nhân sự Sale Website đảm bảo doanh số kênh và định hướng thương hiệu. - Phối hợp với Brand và đăng tải sản phẩm, video trên web/ social theo định hướng Brand nhằm mục đích giới thiệu và bán hàng. - Thực hiện các báo cáo về quản lý ngân sách, chi phí, doanh thu. Thu nhập: Lương 18-20 + thưởng doanh số

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành thời trang, làm đẹp, hàng tiêu dùng nhanh hoặc các lĩnh vực liên quan. Kiến thức tốt về vận hành và cách thức hoạt động của các sàn thương mại điện tử. Kỹ năng giao tiếp, bán hàng tốt. Có tư duy nhạy bén, tiếp nhận thông tin và xử lý tình huống nhanh. Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội cao. Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Marketing, Báo chí, Truyền thông.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 18-20 triệu + thưởng Review lương 1 lần/năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết.. Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Thời gian hành chính, từ T2-T7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, 1 ngày phép/tháng Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Đồng nghiệp trẻ, năng động, chuyên nghiệp, vui chơi hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.