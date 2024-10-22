Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Căn cứ theo nhu cầu sản phẩm Game, xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng trên thị trường quốc tế; Căn cứ vào mục tiêu và lợi nhuận của dự án: Xây dựng đội ngũ và phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất công việc... Quản lý hoạt động kinh doanh của đội nhóm hiệu quả; Xây dựng văn hóa đội nhóm; Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-33; Tốt nghiệp cử nhân trở lên; Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ, ưu tiên kinh nghiệm quản lý kinh doanh/vận hành...

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 13g45- 23g THU NHẬP + HOA HỒNG hấp dẫn (20M - 40M) Môi trường làm việc tiếng trung, thoải mái, năng động. Trợ cấp cuối tuần, ca tối, cơm, gửi xe; Cơ hội điều chỉnh tăng lương hàng năm; Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật; Chính sách trà chiều, thưởng sinh nhật, cùng tham gia các sự kiện dịp lễ tết của công ty. Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM

