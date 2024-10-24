Tuyển Trưởng Nhóm Sale thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17, Khu chức năng đô thị Thành Phố Xanh, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực tiếp thực hiện công việc cũng như Quản lý và kiểm soát công việc của Team: Kiểm tra tin nhắn: kiểm tra các tin nhắn bị sót lại, kiểm tra lại cách trả lời tin nhắn để tăng tỷ lệ chốt đơn, chia lại tin nhắn cho nhân viên theo ca làm việc Tạo phân ca làm việc trên 1office, bảng tỷ lệ chốt, bảng tổng hợp đơn đổi và đơn cửa hàng đóng sai, bảng checklist hàng ngày cho nhân viên. Xử lý các đơn đổi hàng cho khách khi khách gửi hàng về cửa hàng Kiểm tra các botchat tự động, câu trả lời nhanh theo chương trình sale Chuyển tiền khách cọc hoặc chuyển khoản của ngày hôm trước về tài khoản công ty Kiểm tra các đơn hàng trước ngày sale chính, giục cửa hàng đóng đơn Khiếu nại các đơn hàng đã gửi bên vận chuyển lâu nhưng chưa trả về hoặc chưa có lịch trình mới, các đơn bị HVC hủy Xử lý các đơn được bồi hoàn Xử lý khiếu nại của khách hàng Gửi lương KPIs về bộ phận kế toán Nạp tiền điện thoại hàng tháng, gia hạn gói pancake (3 tháng 1 lần) Đào tạo nhân viên mới Phản hồi hỗ trợ khách qua tin nhắn shopee Xử lý đơn hết hàng (báo khách đóng thiếu hoặc hủy đơn) Xử lý đánh giá xấu trên shopee (1 sao,2 sao,3 sao) Xử lý đơn trả hàng hoàn tiền

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 6 tháng - 1 năm. Ít nhất 1 năm ở vị trí nhân viên trước khi lên QL team. Thông thạo phần mềm pancake, nhanh Ưu tiên ứng viên đã làm Trưởng nhóm/Leader Sale online mảng bán lẻ tiêu dùng/thời trang Làm việc 28 công/tháng (full thứ 7 tại Công ty, 2 CN làm việc tại nhà đánh giá kết quả theo KPIs)

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 11.000.000 (Lương cơ bản + phụ cấp + KPIs doanh số) Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp. Tham gia đào tạo các khóa học theo chương trình của Công ty Tham gia chương trình du lịch, teambuilding hàng năm của Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

