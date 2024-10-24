Tuyển Trưởng Nhóm Sale thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
- Hà Nội: B17
- 17, Khu chức năng đô thị Thành Phố Xanh, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội., Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Trực tiếp thực hiện công việc cũng như Quản lý và kiểm soát công việc của Team:
Kiểm tra tin nhắn: kiểm tra các tin nhắn bị sót lại, kiểm tra lại cách trả lời tin nhắn để tăng tỷ lệ chốt đơn, chia lại tin nhắn cho nhân viên theo ca làm việc
Tạo phân ca làm việc trên 1office, bảng tỷ lệ chốt, bảng tổng hợp đơn đổi và đơn cửa hàng đóng sai, bảng checklist hàng ngày cho nhân viên.
Xử lý các đơn đổi hàng cho khách khi khách gửi hàng về cửa hàng
Kiểm tra các botchat tự động, câu trả lời nhanh theo chương trình sale
Chuyển tiền khách cọc hoặc chuyển khoản của ngày hôm trước về tài khoản công ty
Kiểm tra các đơn hàng trước ngày sale chính, giục cửa hàng đóng đơn
Khiếu nại các đơn hàng đã gửi bên vận chuyển lâu nhưng chưa trả về hoặc chưa có lịch trình mới, các đơn bị HVC hủy
Xử lý các đơn được bồi hoàn
Xử lý khiếu nại của khách hàng
Gửi lương KPIs về bộ phận kế toán
Nạp tiền điện thoại hàng tháng, gia hạn gói pancake (3 tháng 1 lần)
Đào tạo nhân viên mới
Phản hồi hỗ trợ khách qua tin nhắn shopee
Xử lý đơn hết hàng (báo khách đóng thiếu hoặc hủy đơn)
Xử lý đánh giá xấu trên shopee (1 sao,2 sao,3 sao)
Xử lý đơn trả hàng hoàn tiền
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 6 tháng - 1 năm. Ít nhất 1 năm ở vị trí nhân viên trước khi lên QL team.
Thông thạo phần mềm pancake, nhanh
Ưu tiên ứng viên đã làm Trưởng nhóm/Leader Sale online mảng bán lẻ tiêu dùng/thời trang
Làm việc 28 công/tháng (full thứ 7 tại Công ty, 2 CN làm việc tại nhà đánh giá kết quả theo KPIs)
Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 - 11.000.000 (Lương cơ bản + phụ cấp + KPIs doanh số)
Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật
Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp.
Tham gia đào tạo các khóa học theo chương trình của Công ty
Tham gia chương trình du lịch, teambuilding hàng năm của Công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
