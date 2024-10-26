Tuyển Trưởng Nhóm Sales thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm Sales thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và điều hành đội ngũ sales online bao gồm: Sales InBox và Telesales. Phân công công việc, điều tiết Data cho nhân viên. Làm việc với bộ phận Media & Digital để lên chiến dịch và ngân sách bán hàng theo yêu cầu. Đề xuất tăng giảm ngân sách và số chiến dịch bán hàng. Phản hồi thông tin về sản phẩm bán chạy và bán chậm cho bộ phận liên quan. Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng: Xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số. Thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh: Theo dõi các chỉ số kinh doanh, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên và toàn đội nhóm. Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược bán hàng. Đào tạo và phát triển nhân viên.
Quản lý và điều hành đội ngũ sales online bao gồm: Sales InBox và Telesales. Phân công công việc, điều tiết Data cho nhân viên.
Làm việc với bộ phận Media & Digital để lên chiến dịch và ngân sách bán hàng theo yêu cầu.
Đề xuất tăng giảm ngân sách và số chiến dịch bán hàng.
Phản hồi thông tin về sản phẩm bán chạy và bán chậm cho bộ phận liên quan.
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng: Xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số.
Thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh:
Theo dõi các chỉ số kinh doanh, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên và toàn đội nhóm.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược bán hàng.
Đào tạo và phát triển nhân viên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, đặc biệt là sales qua inbox và telesales (ưu tiên làm trong ngành thời trang) Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên. Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và đề xuất chiến lược kinh doanh. Am hiểu về các kênh bán hàng online, hành vi mua sắm của khách hàng trên mạng xã hội.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, đặc biệt là sales qua inbox và telesales (ưu tiên làm trong ngành thời trang)
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và đề xuất chiến lược kinh doanh.
Am hiểu về các kênh bán hàng online, hành vi mua sắm của khách hàng trên mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 20tr/tháng (bao gồm: lương cứng + doanh số) Thời gian làm việc: hành Chính 8 tiếng (8h - 17h) Ăn trưa: miễn phí tại VP Công ty. Khi Kí HĐLĐ được cộng dồn 2 ngày nghỉ phép trong 2 tháng thử việc. Đóng BHXH và nghỉ Lễ, tết theo quy định Nhà nước, Công ty Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thu nhập: 15 - 20tr/tháng (bao gồm: lương cứng + doanh số)
Thời gian làm việc: hành Chính 8 tiếng (8h - 17h)
Ăn trưa: miễn phí tại VP Công ty.
Khi Kí HĐLĐ được cộng dồn 2 ngày nghỉ phép trong 2 tháng thử việc.
Đóng BHXH và nghỉ Lễ, tết theo quy định Nhà nước, Công ty
Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 38 ngõ 27 Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Tp Hà Nội

