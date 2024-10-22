Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 261 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, ...

• Tối ưu hóa website, nội dung, backlink để tăng lượng truy cập và chuyển đổi

• Phân tích dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập website, thứ hạng từ khóa để đưa ra các chiến lược SEO hiệu quả

• Báo cáo tiến độ công việc và hiệu quả các chiến lược SEO định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực SEO

• Nắm vững các thuật toán, nguyên tắc SEO

• Hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu SEO như Google Analytics, Google Search Console

• Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google AdWords, Facebook Ads

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn

• Chế độ đãi ngộ, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

• Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin