Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (đối diện 99A Ngụy Như Kon Tum), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Xây dựng triển khai kịch bản sales, tuyển dụng, đào tạo và giám sát team sales theo quy trình, thường xuyên cải tiến quy trình để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi. Hỗ trợ tham gia liên hệ tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng tiềm năng; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên trong team. Nắm bắt tình hình biến động thị trường, biến động đội ngũ,... báo cáo lên cấp trên và đưa ra đề xuất kịp thời. Điều hành hoạt động hàng ngày của team telesales, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm ở vị trí lead team từ 3-5 thành viên Có kinh nghiệm xây dựng quy trình bán hàng và đào tạo telesale Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực telesale, giáo dục, đào tạo Có khả năng phân tích tâm lý, khách hàng, xây dựng quy trình bán hàng ; có khả năng đào tạo và huấn luyện; có khả năng quản lý Nhiệt huyết, nhạy bén, có khả năng thích ứng công việc nhanh, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 14M. Tổng thu nhập trung bình từ 18M – 25M/tháng.

Bao gồm lương cứng + lương com + thưởng khác. Lương cứng chia theo level, deal theo năng lực, cạnh tranh với thị trường. Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cứng. Tổng thu nhập trong thời gian chính thức đạt trung bình từ 18M – 25M/tháng. Chế độ thưởng nóng, thưởng kỳ, thưởng dự án,.... Review lương và điều chỉnh level sau mỗi 3-4 tháng khi KPI đạt liên tiếp

Cơ hội phát triển:

Được đào tạo bài bản theo lộ trình bởi Trưởng Phòng Kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Telesales và giáo dục Được training về sản phẩm, kịch bản tư vấn, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thử việc và chính thức Phát triển theo 2 hướng: quản lý hoặc chuyên gia telesales/đào tạo/giám sát.

Cơ chế phúc lợi khác:

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty. Ăn trưa tại công ty. Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc. Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở. Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty. Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty. Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.