Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Thái Tông Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ nhân viên telesales trong lĩnh vực dược phẩm và y tế

Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng qua điện thoại cho các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế

Phân tích thị trường, xác định mục tiêu khách hàng tiềm năng trong ngành y tế và công nghệ sinh học

Thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu hiệu suất (KPI) cho đội ngũ telesales

Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng các chiến dịch telesales hiệu quả

Giám sát chất lượng cuộc gọi và đảm bảo tuân thủ các quy định về bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm

Phân tích dữ liệu bán hàng và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo

Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ đội ngũ trong quá trình bán hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm trưởng nhóm telesales

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong ngành dược phẩm/y tế là một lợi thế

Có kiến thức cơ bản về sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế và xu hướng ngành công nghệ sinh học

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt

Khả năng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc

Thành thạo việc sử dụng các công cụ CRM và phần mềm quản lý bán hàng

Khả năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo

Tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực

Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh trong ngành dược phẩm và y tế

Thưởng hiệu suất dựa trên kết quả kinh doanh của đội nhóm

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường năng động

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng quản lý và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm/y tế

Tham gia các khóa học nâng cao về công nghệ sinh học và xu hướng ngành

Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Các chương trình phúc lợi hấp dẫn: du lịch công ty, teambuilding, sinh nhật...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin