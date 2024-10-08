Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon
- Hà Nội: Trần Thái Tông Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ nhân viên telesales trong lĩnh vực dược phẩm và y tế
Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng qua điện thoại cho các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế
Phân tích thị trường, xác định mục tiêu khách hàng tiềm năng trong ngành y tế và công nghệ sinh học
Thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu hiệu suất (KPI) cho đội ngũ telesales
Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng các chiến dịch telesales hiệu quả
Giám sát chất lượng cuộc gọi và đảm bảo tuân thủ các quy định về bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm
Phân tích dữ liệu bán hàng và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo
Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ đội ngũ trong quá trình bán hàng
Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ nhân viên telesales trong lĩnh vực dược phẩm và y tế
Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng qua điện thoại cho các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế
Phân tích thị trường, xác định mục tiêu khách hàng tiềm năng trong ngành y tế và công nghệ sinh học
Thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu hiệu suất (KPI) cho đội ngũ telesales
Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng các chiến dịch telesales hiệu quả
Giám sát chất lượng cuộc gọi và đảm bảo tuân thủ các quy định về bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm
Phân tích dữ liệu bán hàng và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo
Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ đội ngũ trong quá trình bán hàng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm trưởng nhóm telesales
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong ngành dược phẩm/y tế là một lợi thế
Có kiến thức cơ bản về sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế và xu hướng ngành công nghệ sinh học
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Khả năng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc
Thành thạo việc sử dụng các công cụ CRM và phần mềm quản lý bán hàng
Khả năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo
Tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực
Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh trong ngành dược phẩm và y tế
Thưởng hiệu suất dựa trên kết quả kinh doanh của đội nhóm
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong môi trường năng động
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng quản lý và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm/y tế
Tham gia các khóa học nâng cao về công nghệ sinh học và xu hướng ngành
Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Các chương trình phúc lợi hấp dẫn: du lịch công ty, teambuilding, sinh nhật...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI