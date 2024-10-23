Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3A Thích Quảng Đức, Phường 3, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Triển khai thiết kế dự án của phòng bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên, triển khai các hồ sơ bản vẽ kỹ thuật liên quan; theo dõi giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế. Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của Phòng thiết kế. Đào tạo nhân sự, đánh giá năng lực nhân sự thuộc quyền quản lý Trao đổi và tư vấn thiết kế với khách hàng Lên ý tưởng phù hợp với yêu cầu từ dự án Tổ chức triển khai thiết kế theo các giai đoạn thiết kế và thi công
Triển khai thiết kế dự án của phòng bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên, triển khai các hồ sơ bản vẽ kỹ thuật liên quan; theo dõi giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế.
Triển khai thiết kế dự án của phòng bao gồm:
Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của Phòng thiết kế.
Đào tạo nhân sự, đánh giá năng lực nhân sự thuộc quyền quản lý
Trao đổi và tư vấn thiết kế với khách hàng
Lên ý tưởng phù hợp với yêu cầu từ dự án
Tổ chức triển khai thiết kế theo các giai đoạn thiết kế và thi công

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên thế mạnh về dự án văn phòng, resort, nhà hàng - khách sạn, showroom Thế mạnh về ý tưởng: mới mẻ, độc đáo Kỹ năng quản lý, phát triển đội ngũ.
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất
Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên thế mạnh về dự án văn phòng, resort, nhà hàng - khách sạn, showroom
Thế mạnh về ý tưởng: mới mẻ, độc đáo
Kỹ năng quản lý, phát triển đội ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
1
2. Thưởng theo doanh thu dự án
3. Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
5. Bảo hiểm sức khỏe PVI
6. Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
7. Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
9. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Đường 41, Phường 06, Quận 4, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

