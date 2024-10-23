Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
- Hồ Chí Minh: 3A Thích Quảng Đức, Phường 3, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Triển khai thiết kế dự án của phòng bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên, triển khai các hồ sơ bản vẽ kỹ thuật liên quan; theo dõi giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế.
Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của Phòng thiết kế.
Đào tạo nhân sự, đánh giá năng lực nhân sự thuộc quyền quản lý
Trao đổi và tư vấn thiết kế với khách hàng
Lên ý tưởng phù hợp với yêu cầu từ dự án
Tổ chức triển khai thiết kế theo các giai đoạn thiết kế và thi công
Triển khai thiết kế dự án của phòng bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên, triển khai các hồ sơ bản vẽ kỹ thuật liên quan; theo dõi giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế.
Triển khai thiết kế dự án của phòng bao gồm:
Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của Phòng thiết kế.
Đào tạo nhân sự, đánh giá năng lực nhân sự thuộc quyền quản lý
Trao đổi và tư vấn thiết kế với khách hàng
Lên ý tưởng phù hợp với yêu cầu từ dự án
Tổ chức triển khai thiết kế theo các giai đoạn thiết kế và thi công
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất
Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên thế mạnh về dự án văn phòng, resort, nhà hàng - khách sạn, showroom
Thế mạnh về ý tưởng: mới mẻ, độc đáo
Kỹ năng quản lý, phát triển đội ngũ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì
1
2. Thưởng theo doanh thu dự án
3. Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
5. Bảo hiểm sức khỏe PVI
6. Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
7. Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
9. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI