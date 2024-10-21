Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu Phối hợp với Brand team, lên kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống hình ảnh, đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh Đảm bảo đồng bộ nhận diện và hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng và trên các kênh truyền thông như: fanpage, instagram, website,... Quản lý các nhân sự cấp dưới (content, media) Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Có kinh nghiệm làm Creative ít nhất 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang cho giới trẻ Có kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp, phân công công việc Hòa đồng, chủ động, cầu tiến Ưu tiên các ứng viên đã từng có những creative products thành công
Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 triệu/ tháng ( lương cơ bản + thưởng) Được mua các sản phẩm của Công ty với giá đặc biệt ưu đãi. Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ/ thưởng lễ/ tết đầy đủ Có cơ hội thăng tiên lên các vị trí Art Manager, Art Director Qùa tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

