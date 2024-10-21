Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu
Phối hợp với Brand team, lên kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống hình ảnh, đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh
Đảm bảo đồng bộ nhận diện và hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng và trên các kênh truyền thông như: fanpage, instagram, website,...
Quản lý các nhân sự cấp dưới (content, media)
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có kinh nghiệm làm Creative ít nhất 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang cho giới trẻ
Có kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp, phân công công việc
Hòa đồng, chủ động, cầu tiến
Ưu tiên các ứng viên đã từng có những creative products thành công
Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15-20 triệu/ tháng ( lương cơ bản + thưởng)
Được mua các sản phẩm của Công ty với giá đặc biệt ưu đãi.
Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ/ thưởng lễ/ tết đầy đủ
Có cơ hội thăng tiên lên các vị trí Art Manager, Art Director
Qùa tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Các họat động tập thể : Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI