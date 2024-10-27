Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển ý tưởng game, từ giai đoạn lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Đảm bảo tính sáng tạo và phù hợp của các ý tưởng thiết kế với mục tiêu và đối tượng người chơi. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như lập trình, đồ họa,.. để hiện thực hóa ý tưởng. Thực hiện các nghiên cứu và phân tích thị trường để cập nhật các xu hướng game mới. Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi phát hành. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành / chứng chỉ khác có liên quan.
b. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có hiểu biết về mảng gia công sản xuất phần mềm trên điện thoại là một lợi thế. Yêu thích và có đam mê chơi game, có hiểu biết về QA là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương 6 tháng/lần. Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tử tuất. Thưởng theo dự án, mừng sinh nhật, quốc tế phụ nữ, sinh con, lễ thành hôn; thăm hỏi ốm đau/tai nạn, thăm viếng người quá cố theo quy định của công ty. Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253 Nguyễn Thái Bình - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thiet-ke-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job234224
