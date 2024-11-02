Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 - 16 Bình Lợi Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Team phụ trách Đưa ra ý tưởng và định hướng mục tiêu công việc cho nhân sự trong team Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator , Adobe Premier, .... Sáng tạo về mặt Concept, thiết kế Key Visual cho các chương trình, chiến dịch quảng cáo Thiết kế hình ảnh truyền thông phục vụ cho hoạt động digital marketing, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo theo kế hoạch social định kỳ. Thiết kế các ấn phẩm in ấn như catalogue, leaflet, brochure, POSM... Sáng tạo, nắm bắt trend, xu hướng nhanh

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Team phụ trách

Đưa ra ý tưởng và định hướng mục tiêu công việc cho nhân sự trong team

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator , Adobe Premier, ....

Sáng tạo về mặt Concept, thiết kế Key Visual cho các chương trình, chiến dịch quảng cáo

Thiết kế hình ảnh truyền thông phục vụ cho hoạt động digital marketing, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo theo kế hoạch social định kỳ.

Thiết kế các ấn phẩm in ấn như catalogue, leaflet, brochure, POSM...

Sáng tạo, nắm bắt trend, xu hướng nhanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Có tư duy về màu sắc, bố cục và có sự tinh tế. Sáng tạo, nhanh nhẹn, chịu khó, có khiếu thẩm mỹ tốt, khả năng trình bày ý tưởng và nắm bắt nhanh yêu cầu. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và khả năng giải quyết vấn đề. Ưu tiên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Spa/ Mỹ Phẩm, làm đẹp.

Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc.

Có tư duy về màu sắc, bố cục và có sự tinh tế.

Sáng tạo, nhanh nhẹn, chịu khó, có khiếu thẩm mỹ tốt, khả năng trình bày ý tưởng và nắm bắt nhanh yêu cầu.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và khả năng giải quyết vấn đề.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Spa/ Mỹ Phẩm, làm đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ Tham gia Team Building hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực Môi trường làm việc năng động Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Thu nhập: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Môi trường làm việc năng động

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin