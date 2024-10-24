Tuyển Trưởng Nhóm Thiết Kế thu nhập 22 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 22 - 28 Triệu
Lên ý tưởng và thiết kế theo mục tiêu và định hướng của công ty và thương hiệu.
Xây dựng ý tưởng cho key visual, thiết kế các sản phẩm truyền thông cho các hoạt động và chiến dịch marketing: Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Folder, Bao thư,...
Lên ý tưởng và thiết kế cho các ấn phẩm phục vụ quảng cáo online, các kênh truyền thông theo đúng định hướng của công ty như: các ấn phẩm truyền thông mạng xã hội.
Triển khai, giám sát, kiểm tra việc sản xuất thành phẩm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu, hình ảnh công ty.
Quản lý nhóm thiết kế:
+ Lập kế hoạch, phân công công việc và theo dõi tiến độ công việc của các thành viên trong nhóm.
+ Đào tạo và dẫn dắt nhân viên mới, nâng cao trình độ và chuyên môn của các thành viên.
Lưu giữ và duy trì cơ sở dữ liệu hình ảnh và thiết kế đồ họa để làm tài liệu báo cáo và tư liệu tham khảo trong tương lai.
Quản lý nhóm thiết kế: + Lập kế hoạch, phân công công việc và theo dõi tiến độ công việc của các thành viên trong nhóm. + Đào tạo và dẫn dắt nhân viên mới, nâng cao trình độ và chuyên môn của các thành viên.
Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cử nhân (hoặc tương đương trở lên). Chuyên ngành Thiết kế, ...
Trình độ:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế.
3 năm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhóm ngành hàng cao cấp, ngành hàng mỹ phẩm, FMCG.
Có kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế đồ họa, thiết kế web, thiết kế video.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, Premiere Pro.
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý, phân công công việc hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00)
Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 20-28 triệu/ tháng
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm
Thử việc: 2 tháng
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
