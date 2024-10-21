Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sun Avenue, Đường Mai Chí Thọ, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, quản lý và giám sát mọi hoạt động trong nhóm thiết kế Tiến hành khảo sát thực tế tất cả các dự án, công trình phục vụ cho việc thiết kế, và lập tiến độ công việc cho mỗi dự án Chịu trách nhiệm phân công và đánh giá nhân viên trong nhóm Cung cấp thông tin cho các bộ phận khác để thực hiện công trình Chịu trách nhiệm theo sát quá trình thiết kế, thi công kiến trúc và nội thất cho các dự án, có năng lực tự quản lý được các dự án quy mô vừa Theo dõi thông báo sai sót cần sửa chữa trong thời gian bảo hành và vận hành dự án Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và đối tác để nắm bắt nhu cầu thiết kế khách hàng Trực tiếp làm việc với khách hàng để nắm chi tiết về vị trí bố trí; Tư vấn cho khách hàng phương án bố trí, thiết kế phù hợp Thực hiện các công tác báo cáo định kỳ, theo dõi, kiểm soát chi phí về nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành thiết kế hoặc quản lý có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên Có 2-3 năm kinh nghiệm chuyên về thiết kế nội thất & 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm Am hiểu chuyên sâu về thiết kế, có khả năng phác thảo và sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm 2D,3D: CAD, 3DSMAX, SKETCHUP, LUMION, ... Hiểu biết sâu rộng về các xu hướng, phong cách thiết kế và có khả năng chuyển tải thành các mẫu thiết kế Khả năng quản lý dự án, lập kế hoạch, giám sát tiến độ, đánh giá chất lượng Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt Kỹ năng giao tiếp tốt Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được trang bị máy móc, cơ sở vật chất hiện đại để làm việc Nhận được chính sách thưởng theo năng suất, thưởng theo dự án Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước Chế độ chế độ nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI

