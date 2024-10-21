Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI
- Hồ Chí Minh: Sun Avenue, Đường Mai Chí Thọ, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch, quản lý và giám sát mọi hoạt động trong nhóm thiết kế
Tiến hành khảo sát thực tế tất cả các dự án, công trình phục vụ cho việc thiết kế, và lập tiến độ công việc cho mỗi dự án
Chịu trách nhiệm phân công và đánh giá nhân viên trong nhóm
Cung cấp thông tin cho các bộ phận khác để thực hiện công trình
Chịu trách nhiệm theo sát quá trình thiết kế, thi công kiến trúc và nội thất cho các dự án, có năng lực tự quản lý được các dự án quy mô vừa
Theo dõi thông báo sai sót cần sửa chữa trong thời gian bảo hành và vận hành dự án
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và đối tác để nắm bắt nhu cầu thiết kế khách hàng
Trực tiếp làm việc với khách hàng để nắm chi tiết về vị trí bố trí; Tư vấn cho khách hàng phương án bố trí, thiết kế phù hợp
Thực hiện các công tác báo cáo định kỳ, theo dõi, kiểm soát chi phí về nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành thiết kế hoặc quản lý có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Có 2-3 năm kinh nghiệm chuyên về thiết kế nội thất & 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm
Am hiểu chuyên sâu về thiết kế, có khả năng phác thảo và sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm 2D,3D: CAD, 3DSMAX, SKETCHUP, LUMION, ...
Hiểu biết sâu rộng về các xu hướng, phong cách thiết kế và có khả năng chuyển tải thành các mẫu thiết kế
Khả năng quản lý dự án, lập kế hoạch, giám sát tiến độ, đánh giá chất lượng
Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được trang bị máy móc, cơ sở vật chất hiện đại để làm việc
Nhận được chính sách thưởng theo năng suất, thưởng theo dự án
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Chế độ chế độ nghỉ phép theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TCCI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
