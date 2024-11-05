Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý và phát triển Bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

Quản lý, điều phối và theo dõi tiến độ của team Thiết kế

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống hình ảnh, đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh thương hiệu và mục tiêu của Công ty

Phát triển các ý tưởng thiết kế phù hợp với chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Kiểm tra và điều chỉnh các bản thiết kế để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất, công nghệ và phần mềm hỗ trợ thiết kế để áp dụng vào công việc một cách sáng tạo và hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị in ấn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm

Thực hiện các yêu cầu thiết kế khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Thiết kế, Mỹ thuật, Multimedia, Quảng cáo.

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 01 năm ở vị trí Trưởng nhóm (kinh nghiệm trong ngành Bất động sản, Tài chính, Khách sạn là một lợi thế).

Thành thạo Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign,...

Am hiểu về thiết kế nhận diện thương hiệu

Khả năng sáng tạo cao và hiện thực hóa ý tưởng thành các sản phẩm thiết kế

Có tính thẩm mỹ cao, luôn cập nhật xu hướng và công nghệ mới

Kỹ năng quản lý tốt, từng quản lý nhóm thiết kế từ 2 nhân viên là lợi thế lớn

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Làm việc trong môi trường năng động.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin