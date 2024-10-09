Tuyển Thời trang Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại Công Ty TNHH RECHIC
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 176 Trường Sa, phường 1, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Nghiên cứu và tìm kiếm chất vải, nguyên phụ liệu phù hợp với mẫu thiết kế.
- Thực hiện nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm mới.
- Theo dõi sát quá trình từ cắt may lên đến thành phẩm cho đúng với ý tưởng thiết kế.
- Xây dựng bộ sưu tập.
- Quản lý team, phát triển và định hướng hình ảnh cho thương hiệu nói chung và các dự án đặc biệt nói riêng.
- Các nhiệm vụ khác được phân công.
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết rập may là một lợi thế. - Khả năng quản lý team. - Khả năng vẽ máy tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm TK Đồ Hoạ như: Photoshop, illustrator ... - Linh động và Chủ động trong công việc. - Có trách nhiệm, khả năng chịu được áp lực cao . - Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm Fashion Design
- Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm Fashion Design
- Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm Fashion Design
Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
- Chế độ nghỉ phép năm.
- Phụ cấp theo quy định công ty.
- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các hoạt động Teambuilding và hoạt động nội bộ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
- Chế độ nghỉ phép năm.
- Phụ cấp theo quy định công ty.
- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các hoạt động Teambuilding và hoạt động nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI