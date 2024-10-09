Tuyển Thời trang Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176 Trường Sa, phường 1, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Nghiên cứu và tìm kiếm chất vải, nguyên phụ liệu phù hợp với mẫu thiết kế.

- Thực hiện nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm mới.

- Theo dõi sát quá trình từ cắt may lên đến thành phẩm cho đúng với ý tưởng thiết kế.

- Xây dựng bộ sưu tập.

- Quản lý team, phát triển và định hướng hình ảnh cho thương hiệu nói chung và các dự án đặc biệt nói riêng.

- Các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết rập may là một lợi thế. - Khả năng quản lý team. - Khả năng vẽ máy tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm TK Đồ Hoạ như: Photoshop, illustrator ... - Linh động và Chủ động trong công việc. - Có trách nhiệm, khả năng chịu được áp lực cao . - Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm Fashion Design

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

- Chế độ nghỉ phép năm.

- Phụ cấp theo quy định công ty.

- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động Teambuilding và hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

