Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát các bạn Thu hồi nợ qua điện thoại để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu công việc đề ra; Đưa ra các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả; Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong nhóm, sắp xếp lịch làm việc của nhân viên để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho cả Team; Tham gia tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc; Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động thu hồi nợ qua điên thoại của Team; Làm báo cáo định kỳ tình hình thu hồi nợ của các nhân viên trong Team; Thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng thu hồi nợ; Phối hợp với các team khác để giải quyết các vấn đề khi cần thiết; Các công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Tài Chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh Doanh hoặc các ngành khác liên quan; Có kinh nghiệm truy dấu, truy tìm khách hàng nợ tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm trong các công ty tài chính, call center hoặc gọi điện nhắc nợ; Tiếng Anh giao tiếp; Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng quản lý đội nhóm; Chịu được áp lực công việc, chủ động linh hoạt trong công việc và có trách nhiệm cao; Có kinh nghiệm truy dấu/truy tìm khách hàng hàng nợ.

Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: thoả thuận khi tham gia phỏng vấn Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc - không giới hạn; Bảo hiểm đầy đủ, có thêm 1 gói bảo hiểm sau thời gian đi làm 1 năm; Môi trường giao tiếp tiếng Anh; Được đào tạo các kỹ năng về tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, bán hàng, làm việc nhóm, lãnh đạo; Cơ hội thăng tiến cao trong công viêc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV RESPONSIBILITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.