Tuyển Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cần Thơ

- Long An

- Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phát triển đầu mối thu nợ trả góp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Trực tiếp xử lý các ca nợ khó thu cần hỗ trợ Giám sát hiện trường các ca theo chỉ định của công ty Thường xuyên công tác các tỉnh để theo sát hoạt động của bộ phận trong phạm vi quản lý.
Phát triển đầu mối thu nợ trả góp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây
Trực tiếp xử lý các ca nợ khó thu cần hỗ trợ
Giám sát hiện trường các ca theo chỉ định của công ty
Thường xuyên công tác các tỉnh để theo sát hoạt động của bộ phận trong phạm vi quản lý.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh Độ tuổi: 22 - 35 tuổi Ưu tiên đã có kinh nghiệm liên quan đến Thu hồi, Quản lý thu ngân..... Kỹ năng word, excel tốt Chăm chỉ, chịu khó Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc
Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên.
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh
Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
Ưu tiên đã có kinh nghiệm liên quan đến Thu hồi, Quản lý thu ngân.....
Kỹ năng word, excel tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực: từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm lương cứng, trợ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc. Hỗ trợ công tác phí trọn gói cho 1 ngày tại các tỉnh: 150.000 VNĐ/ Ngày. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
Lương thưởng xứng đáng theo năng lực: từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm lương cứng, trợ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
Hỗ trợ công tác phí trọn gói cho 1 ngày tại các tỉnh: 150.000 VNĐ/ Ngày.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

