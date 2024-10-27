Tuyển Trưởng Nhóm Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/8A Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý quy trình mua hàng

Xây dựng, quản lý quy trình mua hàng. Đánh giá các nhà cung cấp, thương lượng giá cả và đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được giao đúng hạn và nằm trong phạm vi ngân sách. Làm việc cùng phòng kế toán để tổng kết chi phí thu mua. Phối hợp với phòng kế toán để kiểm tra và đối chiếu xử lý công nợ

Xây dựng, quản lý quy trình mua hàng.

Đánh giá các nhà cung cấp, thương lượng giá cả và đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được giao đúng hạn và nằm trong phạm vi ngân sách.

Làm việc cùng phòng kế toán để tổng kết chi phí thu mua.

Phối hợp với phòng kế toán để kiểm tra và đối chiếu xử lý công nợ

Đảm bảo tồn kho

Phối hợp làm việc với bộ phận kế toán để xác định tồn kho và đề xuất điều chỉnh đặt hàng phù hợp Phối hợp với trưởng bộ phận đảm bảo hàng hóa được đặt hàng kịp thời phục vụ cho hoạt động của outlet

Phối hợp làm việc với bộ phận kế toán để xác định tồn kho và đề xuất điều chỉnh đặt hàng phù hợp

Phối hợp với trưởng bộ phận đảm bảo hàng hóa được đặt hàng kịp thời phục vụ cho hoạt động của outlet

Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp

Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp Tìm kiếm nhà cung cấp mới đáp ứng các nhu cầu về chất lượng, mẫu mã, giá cả Đánh giá hoạt động của nhà cung cấp (chất lượng, trễ hàng, giá cả...) Đàm phán hợp đồng mua bán và giải quyết các vấn đề phát sinh

Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp mới đáp ứng các nhu cầu về chất lượng, mẫu mã, giá cả

Đánh giá hoạt động của nhà cung cấp (chất lượng, trễ hàng, giá cả...)

Đàm phán hợp đồng mua bán và giải quyết các vấn đề phát sinh

Quản lý ngân sách mua hàng

Chịu trách nhiệm về việc quản lý ngân sách mua hàng và đảm bảo chi phí phù hợp với nguồn lực của tổ chức. Phân tích các hoạt động chi tiêu, tìm cách tiết kiệm chi phí và thương lượng giá cả để đảm bảo nhận được giá trị tốt nhất

Chịu trách nhiệm về việc quản lý ngân sách mua hàng và đảm bảo chi phí phù hợp với nguồn lực của tổ chức.

Phân tích các hoạt động chi tiêu, tìm cách tiết kiệm chi phí và thương lượng giá cả để đảm bảo nhận được giá trị tốt nhất

Cập nhật các xu hướng và quy định

Cập nhật các xu hướng và quy định của ngành để đảm bảo tổ chức đang tuân thủ luật và quy định hiện hành. Đồng thời theo dõi những thay đổi trong ngành và điều chỉnh các chiến lược mua sắm khi cần thiết.

Cập nhật các xu hướng và quy định của ngành để đảm bảo tổ chức đang tuân thủ luật và quy định hiện hành.

Đồng thời theo dõi những thay đổi trong ngành và điều chỉnh các chiến lược mua sắm khi cần thiết.

Quản lý, điều phối nhân sự phòng mua hàng

Thực hiện các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phối hợp và quản lý nguồn nhân lực của bộ phận mình phụ trách. Đảm bảo việc mua hàng của phòng mua hàng luôn đáp ứng theo nhu cầu của cơ sở

Thực hiện các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phối hợp và quản lý nguồn nhân lực của bộ phận mình phụ trách.

Đảm bảo việc mua hàng của phòng mua hàng luôn đáp ứng theo nhu cầu của cơ sở

Báo cáo

Chuẩn bị và phân tích các số liệu và báo cáo của phòng thu mua để đưa ra quyết định mua hàng Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về mua hàng Tổng hợp báo cáo mua hàng từ nhà cung cấp theo tháng/quý/năm

Chuẩn bị và phân tích các số liệu và báo cáo của phòng thu mua để đưa ra quyết định mua hàng

Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về mua hàng

Tổng hợp báo cáo mua hàng từ nhà cung cấp theo tháng/quý/năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành liên quan đến kinh tế Có khoảng 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở mô hình Chuỗi Nhà hàng / Khách sạn (F&B); Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán Vi tính văn phòng, đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành F&B

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành liên quan đến kinh tế

Có khoảng 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở mô hình Chuỗi Nhà hàng / Khách sạn (F&B);

Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán

Vi tính văn phòng, đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành F&B

Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến trong công ty. 12 ngày nghỉ phép hàng năm. 1 ngày nghỉ mỗi tuần. Đồng phục, Phí gửi xe. Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống. Cơ hội đào tạo và phát triển liên tục Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc công ty

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

12 ngày nghỉ phép hàng năm.

1 ngày nghỉ mỗi tuần.

Đồng phục, Phí gửi xe.

Bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống.

Cơ hội đào tạo và phát triển liên tục

Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin