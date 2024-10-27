Tuyển Trưởng Nhóm Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Nhóm Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/8A Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý quy trình mua hàng
Xây dựng, quản lý quy trình mua hàng. Đánh giá các nhà cung cấp, thương lượng giá cả và đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được giao đúng hạn và nằm trong phạm vi ngân sách. Làm việc cùng phòng kế toán để tổng kết chi phí thu mua. Phối hợp với phòng kế toán để kiểm tra và đối chiếu xử lý công nợ
Xây dựng, quản lý quy trình mua hàng.
Đánh giá các nhà cung cấp, thương lượng giá cả và đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được giao đúng hạn và nằm trong phạm vi ngân sách.
Làm việc cùng phòng kế toán để tổng kết chi phí thu mua.
Phối hợp với phòng kế toán để kiểm tra và đối chiếu xử lý công nợ
Đảm bảo tồn kho
Phối hợp làm việc với bộ phận kế toán để xác định tồn kho và đề xuất điều chỉnh đặt hàng phù hợp Phối hợp với trưởng bộ phận đảm bảo hàng hóa được đặt hàng kịp thời phục vụ cho hoạt động của outlet
Phối hợp làm việc với bộ phận kế toán để xác định tồn kho và đề xuất điều chỉnh đặt hàng phù hợp
Phối hợp với trưởng bộ phận đảm bảo hàng hóa được đặt hàng kịp thời phục vụ cho hoạt động của outlet
Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp
Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp Tìm kiếm nhà cung cấp mới đáp ứng các nhu cầu về chất lượng, mẫu mã, giá cả Đánh giá hoạt động của nhà cung cấp (chất lượng, trễ hàng, giá cả...) Đàm phán hợp đồng mua bán và giải quyết các vấn đề phát sinh
Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp
Tìm kiếm nhà cung cấp mới đáp ứng các nhu cầu về chất lượng, mẫu mã, giá cả
Đánh giá hoạt động của nhà cung cấp (chất lượng, trễ hàng, giá cả...)
Đàm phán hợp đồng mua bán và giải quyết các vấn đề phát sinh
Quản lý ngân sách mua hàng
Chịu trách nhiệm về việc quản lý ngân sách mua hàng và đảm bảo chi phí phù hợp với nguồn lực của tổ chức. Phân tích các hoạt động chi tiêu, tìm cách tiết kiệm chi phí và thương lượng giá cả để đảm bảo nhận được giá trị tốt nhất
Chịu trách nhiệm về việc quản lý ngân sách mua hàng và đảm bảo chi phí phù hợp với nguồn lực của tổ chức.
Phân tích các hoạt động chi tiêu, tìm cách tiết kiệm chi phí và thương lượng giá cả để đảm bảo nhận được giá trị tốt nhất
Cập nhật các xu hướng và quy định
Cập nhật các xu hướng và quy định của ngành để đảm bảo tổ chức đang tuân thủ luật và quy định hiện hành. Đồng thời theo dõi những thay đổi trong ngành và điều chỉnh các chiến lược mua sắm khi cần thiết.
Cập nhật các xu hướng và quy định của ngành để đảm bảo tổ chức đang tuân thủ luật và quy định hiện hành.
Đồng thời theo dõi những thay đổi trong ngành và điều chỉnh các chiến lược mua sắm khi cần thiết.
Quản lý, điều phối nhân sự phòng mua hàng
Thực hiện các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phối hợp và quản lý nguồn nhân lực của bộ phận mình phụ trách. Đảm bảo việc mua hàng của phòng mua hàng luôn đáp ứng theo nhu cầu của cơ sở
Thực hiện các hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phối hợp và quản lý nguồn nhân lực của bộ phận mình phụ trách.
Đảm bảo việc mua hàng của phòng mua hàng luôn đáp ứng theo nhu cầu của cơ sở
Báo cáo
Chuẩn bị và phân tích các số liệu và báo cáo của phòng thu mua để đưa ra quyết định mua hàng Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về mua hàng Tổng hợp báo cáo mua hàng từ nhà cung cấp theo tháng/quý/năm
Chuẩn bị và phân tích các số liệu và báo cáo của phòng thu mua để đưa ra quyết định mua hàng
Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về mua hàng
Tổng hợp báo cáo mua hàng từ nhà cung cấp theo tháng/quý/năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành liên quan đến kinh tế Có khoảng 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở mô hình Chuỗi Nhà hàng / Khách sạn (F&B); Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán Vi tính văn phòng, đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành F&B
Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành liên quan đến kinh tế
Có khoảng 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở mô hình Chuỗi Nhà hàng / Khách sạn (F&B);
Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán
Vi tính văn phòng, đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành F&B

Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến trong công ty. 12 ngày nghỉ phép hàng năm. 1 ngày nghỉ mỗi tuần. Đồng phục, Phí gửi xe. Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống. Cơ hội đào tạo và phát triển liên tục Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc công ty
Cơ hội thăng tiến trong công ty.
12 ngày nghỉ phép hàng năm.
1 ngày nghỉ mỗi tuần.
Đồng phục, Phí gửi xe.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Giảm giá 20% cho nhân viên đối với đồ ăn và đồ uống.
Cơ hội đào tạo và phát triển liên tục
Các chuyến đi gắn kết công ty và các bữa tiệc công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24 Hồ Tùng Mậu, Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thu-mua-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job234990
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Rhenus Air & Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Rhenus Air & Ocean
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jolly Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty TNHH Jolly Beauty
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
1 - 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Pontech JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Pontech JSC
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NHỰA GPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA GPS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LKB MULTIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LKB MULTIVERSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH BLUE DRAGON COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BLUE DRAGON COMMUNICATIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DASH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DASH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH SEO BĂNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH SEO BĂNG TÂM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Nexus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Nexus
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence SCS Global Consulting Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 346 - 423 USD SCS Global Consulting Vietnam Co., Ltd.
346 - 423 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần consortio priority làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần consortio priority
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nhà Thép PEB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhà Thép PEB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 12 USD Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MEDIGROUP HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIGROUP HOLDING
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm