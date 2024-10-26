Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nhiệm vụ vận hành a. Quản lý hàng hóa - Đảm bảo hàng hóa được bổ sung đầy đủ, trong tình trạng tốt và chất lượng. - Tất cả hàng hóa trưng bày đều theo sơ đồ hoặc hướng dẫn từ giám sát viên/Người bán hàng và tất cả giá giữa hàng hóa trưng bày và thẻ giá đều được kiểm đếm. - Kiểm tra giá trên POS/SST và thay đổi nhãn giá (nếu cần) được hoàn thành trước khi cửa hàng mở cửa. - Đặt hàng trực tiếp với Nhà cung cấp và nhận hàng từ MMD. - Quản lý hàng tồn kho và đặt hàng lại khi hàng tồn kho giảm xuống mức cụ thể. Trả lại và đổi hàng bị hư hỏng. - Tham gia kiểm kê hàng tồn kho hai năm một lần theo lịch trình.
b. Quản lý hàng hóa không phải hàng hóa - Thiết bị vận hành, đèn chiếu sáng và đồ đạc (gondola, xe đẩy, kệ, v.v.) ở trong tình trạng tốt - Sàn bán hàng được giữ sạch sẽ và gọn gàng. - Quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy được thực hiện đúng cách. - Đặt POP, thực hiện trưng bày POP, kiểm tra POP để đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ - Thực hiện mở và đóng sàn - Kiểm tra và xác minh các sai lệch trong số liệu tồn kho và doanh số sau khi Kiểm kê và báo cáo cho Quản lý tuyến
c. Dịch vụ khách hàng - Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để khuyến khích “bán thêm”. Lịch sự và lắng nghe nhu cầu của khách hàng. - Tiếp nhận thông tin và giới thiệu cho khách hàng về hàng mới về, chương trình khuyến mãi, chính sách liên quan đến thanh toán, trả hàng/đổi hàng, v.v. - Xử lý khiếu nại của khách hàng - Thực hiện Quy tắc của Công ty về Dịch vụ khách hàng (chào hỏi, mỉm cười, cúi chào và thái độ đối với khách hàng).
2. Bán hàng và Lợi nhuận - Phối hợp với Nhà cung cấp để thực hiện các chương trình khuyến mại. - Xác định các mặt hàng bán chạy và không có chất lượng tốt. Ước tính nhu cầu của người tiêu dùng và tư vấn cho bộ phận bán hàng. - Lưu giữ hồ sơ đơn đặt hàng, doanh số. Báo cáo định kỳ về doanh số bán hàng cao nhất, kết quả bán hàng khuyến mại, khảo sát thị trường/khảo sát đối thủ cạnh tranh. - Cung cấp số liệu bán hàng hàng ngày của quầy nhượng quyền cho các nhà quảng cáo - Hỗ trợ thủ quỹ trong việc trả lại/đổi hàng hóa khi cần thiết.
3. Quản lý nhân lực - Lên kế hoạch và chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, lên ca và phân công cấp dưới làm nhiệm vụ. - Đảm bảo đủ nhân lực trong quá trình kinh doanh trong các tình huống đột xuất. - Đảm bảo sự tham gia và trang phục của Tổng cục và Nhà quảng cáo. - Chịu trách nhiệm về hiệu suất của Tổng cục. - Xác định và cắt giảm các nhiệm vụ không cần thiết để tăng năng suất của nhân viên. - Đào tạo và thúc đẩy cấp dưới thường xuyên trong các công việc hàng ngày. - Xác định nhân viên tiềm năng cho mục đích lập kế hoạch kế nhiệm. - Xây dựng và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
4. Tuân thủ nội quy công ty và chỉ đạo khác từ cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hoặc môi trường siêu thị. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến thời trang/phụ kiện
- Giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề và kỹ năng lãnh đạo.
- Tập trung vào khách hàng.
- Có tính kỷ luật với khả năng làm việc độc lập.
- Kỹ năng thuyết trình và bán hàng tốt.
- Thành thạo máy tính (Word, Excel & Powerpoint).
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (nói và viết).
- Có thể làm việc theo ca và vào các ngày lễ.

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương - thưởng hấp dẫn THÊM lương tháng 13 THÊM thưởng kết quả kinh doanh hàng năm. Phụ cấp xăng xe, bữa ăn và các phụ cấp khác Điều chỉnh lương hàng năm. Chiết khấu mua hàng tại Aeon Chế độ Bảo hiểm theo quy định Luật Lao động và bảo hiểm sức khoẻ 12 ngày phép/năm, tiệc nhân viên & nghỉ mát hàng năm. Cơ hội đào tạo trong nước & nước ngoài. Tham gia Công đoàn. Một số quyền lợi khác theo chính sách công ty
Thu nhập cạnh tranh, lương - thưởng hấp dẫn
THÊM lương tháng 13
THÊM thưởng kết quả kinh doanh hàng năm.
Phụ cấp xăng xe, bữa ăn và các phụ cấp khác
Điều chỉnh lương hàng năm.
Chiết khấu mua hàng tại Aeon
Chế độ Bảo hiểm theo quy định Luật Lao động và bảo hiểm sức khoẻ
12 ngày phép/năm, tiệc nhân viên & nghỉ mát hàng năm.
Cơ hội đào tạo trong nước & nước ngoài.
Tham gia Công đoàn.
Một số quyền lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM VP phía Bắc: 27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

