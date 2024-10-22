Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ASUVA, TT Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Tiktok,... theo ngân sách được cấp toàn team
- Lên chiến lược nội dung, đánh giá nội dung có thu hút người dùng, đề xuất các sửa đổi phù hợp để không chết tài khoản quảng cáo.
- Lên kế hoạch ngân sách sử dụng đề xuất đến BLĐ.
- Theo dõi hiệu quả đánh giá tiềm năng tệp khách hàng để tối ưu các chiến dịch quảng cáo
- Báo cáo kết quả cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm Digital performance 2 năm, từng chạy sp: thời trang, thực phẩm chức năng, giảm cân, tăng cân, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện...(hàng VPCS)
- Từng chạy ngân sách từ 300triệu/tháng
- Tối ưu tỷ lệ chi phí quảng cáo so với doanh thu: 35%
- Có tư duy tối ưu tỷ lệ chuyển đổi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn gồm lương cứng 12.000.000VND + hoa hồng (Không giới hạn ngân sách chạy ads), thực nhận 30-50 triệu đồng
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp
- Du lịch, teambuilding hằng năm
- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

