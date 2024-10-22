Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ASUVA, TT Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
- Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Tiktok,... theo ngân sách được cấp toàn team
- Lên chiến lược nội dung, đánh giá nội dung có thu hút người dùng, đề xuất các sửa đổi phù hợp để không chết tài khoản quảng cáo.
- Lên kế hoạch ngân sách sử dụng đề xuất đến BLĐ.
- Theo dõi hiệu quả đánh giá tiềm năng tệp khách hàng để tối ưu các chiến dịch quảng cáo
- Báo cáo kết quả cho Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từng chạy ngân sách từ 300triệu/tháng
- Tối ưu tỷ lệ chi phí quảng cáo so với doanh thu: 35%
- Có tư duy tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp
- Du lịch, teambuilding hằng năm
- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI