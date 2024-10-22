Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà ASUVA, TT Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Tiktok,... theo ngân sách được cấp toàn team

- Lên chiến lược nội dung, đánh giá nội dung có thu hút người dùng, đề xuất các sửa đổi phù hợp để không chết tài khoản quảng cáo.

- Lên kế hoạch ngân sách sử dụng đề xuất đến BLĐ.

- Theo dõi hiệu quả đánh giá tiềm năng tệp khách hàng để tối ưu các chiến dịch quảng cáo

- Báo cáo kết quả cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm Digital performance 2 năm, từng chạy sp: thời trang, thực phẩm chức năng, giảm cân, tăng cân, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện...(hàng VPCS)

- Từng chạy ngân sách từ 300triệu/tháng

- Tối ưu tỷ lệ chi phí quảng cáo so với doanh thu: 35%

- Có tư duy tối ưu tỷ lệ chuyển đổi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn gồm lương cứng 12.000.000VND + hoa hồng (Không giới hạn ngân sách chạy ads), thực nhận 30-50 triệu đồng

- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp

- Du lịch, teambuilding hằng năm

- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

