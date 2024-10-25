Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/1 Đặng Thùy Trâm, Phường 13,, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Quản lý giá đầu vào. Liên hệ check cước vận chuyển với nhà cung cấp: Đại lý nước ngoài, hãng tàu, hãng hàng không, coloader, đơn vị vận tải... và các nhà cung cấp khác. Hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh, Chăm sóc Khách hàng xử lý các vấn đề liên quan. Quản lý, kiểm soát file giá. Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu,.... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Pricing trong các đơn vị Forwarder. Ưu tiên đã có kinh nghiệm Quản lý đội nhóm. Khả năng tư duy nhạy bén, giao tiếp và đàm phán tốt. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt. Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Tiếng Anh tốt.

Tại Công ty TNHH TM & DV AEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Review lương 1 lần/năm, lương tháng 13. Thưởng nóng, thưởng hoa hồng theo doanh thu, lợi nhuận. Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước Đi du lịch trong ngoài nước 2 lần / 1 năm. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV AEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.