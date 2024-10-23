Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12, ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, hỗ trợ giải quyết vấn đề cho các thành viên trong nhóm vận đơn.

Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ các nguồn khác nhau.

Kiểm tra thông tin đơn hàng đảm bảo tính chính xác của thông tin vận đơn.

Theo dõi đơn hàng từ khi tiếp nhận đến khi giao hàng thành công.

Cập nhật thông tin lên hệ thống quản lý.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển (Chậm trễ, hư hỏng, thất lạc, ...).

Liên lạc và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động vận đơn.

Tham gia xây dựng quy trình vận đơn.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình vận đơn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, logistics, hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm từ 02 năm tại vị trí tương đương.

Tiếng anh khá (Toeic 500 trở lên hoặc tương đương).

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Kỹ năng xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thành thạo các công cụ và phần mềm quản lý vận chuyển.

Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 12.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp + thưởng;

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Hưởng tháng lương thứ 13 + thưởng năm;

Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty (30k/ngày), hỗ trợ chi phí di chuyển đi công tác;

Đi du lịch ít nhất 2 lần 1 năm (có cơ hội được đi du lịch nước ngoài);

Được tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên;

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ hàng năm;

Cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý, được trao quyền phụ trách các dự án vận hành quan trọng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin