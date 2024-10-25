Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các sự kiện offline/online Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, sales, product để đảm bảo sự kiện đạt mục tiêu đề ra Quản lý ngân sách và resources cho các sự kiện Nghiên cứu thị trường để đề xuất các ý tưởng sự kiện mới, phù hợp với xu hướng trong ngành IT Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện, địa điểm tổ chức Phân tích hiệu quả của các sự kiện đã tổ chức và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện Có kỹ năng nghiên cứu thị trường (Market Research) tốt Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt Biết tiếng trung là 1 điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Thưởng theo hiệu quả công việc và thưởng các dịp lễ tết Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Chế độ chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.