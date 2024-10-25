Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY
- Hà Nội: 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các sự kiện offline/online
Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, sales, product để đảm bảo sự kiện đạt mục tiêu đề ra
Quản lý ngân sách và resources cho các sự kiện
Nghiên cứu thị trường để đề xuất các ý tưởng sự kiện mới, phù hợp với xu hướng trong ngành IT
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện, địa điểm tổ chức
Phân tích hiệu quả của các sự kiện đã tổ chức và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện
Có kỹ năng nghiên cứu thị trường (Market Research) tốt
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt
Biết tiếng trung là 1 điểm cộng
Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Thưởng theo hiệu quả công việc và thưởng các dịp lễ tết
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi khác theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
