Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1 – Quản lý và vận hành đội nhóm

Quản lý và tiến hành phân công công việc, giao chỉ tiêu, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên do mình phụ trách Quản lý, dựng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tất cả các sản phẩm của nhóm trước khi gửi Trưởng phòng duyệt và lên các kênh Tổ chức thảo luận và thực hiện công tác sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án (Dựng các video theo nội dung có sẵn trong kịch bản; tạo intro video, template video,...).

2 – Phối hợp với các đội nhóm Marketing trong quy trình sản xuất và hoàn thiện sản phẩm

Trao đổi, phản hồi các ý kiến về sản phẩm Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình sản xuất Quản lý, lưu trữ file chuyên môn, tài liệu cho công ty

3 – Nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển định hướng nội dung

Lên ý tưởng và phát triển nội dung các Dự án Nghiên cứu và cập nhật các thông tin, xu hướng mới, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang làm. (VD: công cụ AI như Midjourney, Stable Diffusion).

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 – Học vấn

Tốt nghiệp Đại học hoặc các chuyên ngành liên quan Có trình độ Tiếng Anh tốt là một lợi thế

2 – Kinh nghiệm liên quan

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương. Có kiến thức về hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt. Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5 người

3 – Kiến thức chuyên môn

Khả năng hệ thống, kiểm soát, theo sát công việc; Kinh nghiệm quản lý chất lượng dự án (ưu tiên). Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Premiere, After Effect, Photoshop,Illustrator. Riêng với Premiere, ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Yêu thích và muốn học hỏi về sản phẩm video tại nền tảng Youtube, lĩnh vực đa dạng (Âm nhạc, Phim ảnh,...). Khả năng làm việc nhóm, xử lý áp lực công việc tốt.

4 – Kỹ năng cứng/Kỹ năng mềm

Khả năng xử lý khối lượng công việc lớn. Biết sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và phối hợp linh hoạt. Khả năng tự học và nhanh nhạy với công nghệ. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả.

5 - Các yêu cầu khác

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Trách nhiệm, tính kỷ luật, chủ động cao. Tự tin, truyền cảm hứng.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 12.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ/ tháng. Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng. Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án. Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân. Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, .... Lộ trình phát triển rõ ràng, đánh giá 2 lần/ năm. Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN). Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm. Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

